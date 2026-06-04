İzmir Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, "Babama tatil mezar oldu" diyerek feryat eden kızları sinir krizi geçirdi. Acılı anne ise tabutun başında Dilan Polat'a beddua ederek, "Onun yüzünden oldu her şey. Allah belanı versin" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tatil için bölgede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olan Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği sırada saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Can Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Can Polat'ın cenazesinde ortalık karıştı! Acılı anne, Dilan Polat'a beddua etti

ENGİN - DİLAN POLAT ÇİFTİ DE CENAZEYE KATILDI

Can Polat için Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Engin Polat, Dilan Polat ve aile fertleri katıldı.

Can Polat'ın cenazesinde ortalık karıştı! Acılı anne, Dilan Polat'a beddua etti

KIZI KRİZ GEÇİRDİ: BABAMA TATİL MEZAR OLDU

Cenaze töreninde Can Polat'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı aile fertleri fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Polat'ın kızlarının, "Babamı bizden aldılar, babama tatil mezar oldu" sözleri ile yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren Yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan aile fertleri uzun süre güçlükle sakinleştirildi.

Can Polat'ın cenazesinde ortalık karıştı! Acılı anne, Dilan Polat'a beddua etti

ACILI ANNE, DİLAN POLAT'A BEDDUA ETTİ

Cinayete kurban giden Can Polat'ın cenaze töreninde tansiyon yükseldi. Polat'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, acılı anne cinayetten Dilan Polat'ı sorumlu tuttu. Acılı anne tabutun başında "Onun yüzünden oldu her şey. Allah belanı versin" diyerek feryad etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat'ın naaşı, Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.

Can Polat'ın cenazesinde ortalık karıştı! Acılı anne, Dilan Polat'a beddua etti

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayda gözaltına alınanların saysının 3'e çıktığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

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