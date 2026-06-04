Can Polat'ın cenazesinde Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kızı "Babamı aldınız" diyerek feryat etti
İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve Polat ailesinin koruması olan Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde Dilan Polat sinir krizi geçirdi. Can Polat'ın kızları ise, "Babamı bizden aldınız" diyerek gözyaşı döktü.
- Can Polat, dün Çeşme'de otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
- Saldırgan kısa sürede yakalandı.
- Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
- Can Polat için bugün Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
- Cenaze töreninde Can Polat'ın kızları babalarının tabutuna sarılarak feryat etti.
- Dilan Polat da cenazede yere oturmuş ağlarken görüntülendi.
Dün İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan-Engin Polat'ın koruması ve kuzeni Can Polat, otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Saldırgan kısa sürede yakalanırken saldırı anının ise görüntüleri ortaya çıktı.
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KIZI FENALAŞTI
Bugün de Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Polat'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.
"BABAMI BİZDEN ALDINIZ"
Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız. Tatil mezar oldu babama" diyerek feryat etti. Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.
Dilan Polat da cenazede yere oturmuş ağlarken görüntülendi.