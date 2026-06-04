İzmir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve Polat ailesinin koruması olan Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde Dilan Polat sinir krizi geçirdi. Can Polat'ın kızları ise, "Babamı bizden aldınız" diyerek gözyaşı döktü.

Dün İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan-Engin Polat'ın koruması ve kuzeni Can Polat, otel önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırgan kısa sürede yakalanırken saldırı anının ise görüntüleri ortaya çıktı.

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KIZI FENALAŞTI

Bugün de Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Polat'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.

Can Polatın cenazesinde Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kızı Babamı aldınız diyerek feryat etti

"BABAMI BİZDEN ALDINIZ"

Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız. Tatil mezar oldu babama" diyerek feryat etti. Yaşanan duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.

Dilan Polat da cenazede yere oturmuş ağlarken görüntülendi.

Can Polatın cenazesinde Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kızı Babamı aldınız diyerek feryat etti

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