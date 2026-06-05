Katılım finansmanı sektörüne ilginin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, katılım finansmanının toplam finansman içindeki payının yüzde 9'lara çıktığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde ekonomiye yönelik değerlendirmede bulundu. Fiyat istikrarın sağlanabilmesi için finansal dünyaya duyulun güvenin ve piyasanın etkin işleyişinin gerekli olduğunu söyleyen Karahan, katılım finansmanı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 2010’larda yüzde 4,5 seviyesinde bulunan katılım finansmanının bugün yüzde 9’a yükseldiğini belirten Karahan, bu alanın istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini ifade etti.

TCMB Başkanı Karahan: Katılım finansmanı istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor!

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Karahan, 2014-2019 döneminin sıkı para politikası süreci olduğunu ve bu süreçte yatırımlarda yavaşlama görüldüğünü ifade etti ve enflasyonun öngörülebilir bir ekonomik ortam sağladığını da sözlerine ekledi. Ayrıca Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin yüzde 5 civarında olduğunu belirten Karahan para politikalarının makroihtiyati tedbirlerle de bu süreci desteklediklerini açıkladı.