İstanbul için saat ve tarih verildi! Sağanak yağış geliyor
İstanbul Valiliği, kentte yarın akşam saatlerinden itibaren yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlara tedbir uyarısında bulundu. Yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması ve perşembe günü kenti terk etmesi bekleniyor.
- İstanbul genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistem bekleniyor.
- Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
- Yağışlı sistemin Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizden ayrılması tahmin ediliyor.
- Sıcaklıklar Çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşecek, Cuma günü ise mevsim normallerine dönecek.
- Ankara'da Salı çok bulutlu, Çarşamba gök gürültülü sağanak bekleniyor; sıcaklıklar 15-17 derece civarında olacak.
- İzmir'de Salı parçalı bulutlu, Çarşamba gök gürültülü sağanak görülecek; hafta boyunca en yüksek sıcaklık 22-24 derece arasında olacak.
- Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; İstanbul genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği belirtildi.
PERŞEMBE GÜNÜ KENTİ TERK EDECEK
Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yağışlı sistemin Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların; Çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, Cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Öte yandan Ankara'da salı çok bulutlu, çarşamba ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Başkentte sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de ise salı parçalı bulutlu hava etkili olacak, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak görülecek. Kentte en yüksek sıcaklık hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olacak.