Karadeniz'de Kırım'ın batısında Türk balıkçı teknesi DURU 67 saldırıya uğradı. Batan teknede 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıları sudan çıkaran ise bölgedeki BURAK KAYA isimli bir diğer Türk balıkçı teknesi oldu. Yaralılar İnebolu Limanı'ndan hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-96 gemisindeki uzman sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek tedavi altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bugün Karadeniz'in uluslararası sularında avlanan Türk bayraklı "DURU 67" isimli balık avlama teknesine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisinin alındığı belirtildi.

YARALARI BAŞKA TÜRK TEKNESİ KURTARDI

Saldırı sonucu ağır hasar alan DURU 67 isimli tekne kısa sürede sulara gömüldü. Olay esnasında yakın bölgede bulunan "BURAK KAYA" isimli bir diğer Türk balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı ivedilikle kendi teknesine tahliye ederek İnebolu istikametine doğru seyre başladı.

Ancak intikal esnasında, durumu ağır olan yaralı balıkçılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

AÇIK DENİZDE NEFES KESEN OPERASYON

İhbarın alınmasının ardından yaralı balıkçılara hızlı bir şekilde tıbbi destek ulaştırılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti.

BURAK KAYA isimli tekneyle sağlanan koordinasyonun ardından, TCSG-96 askeri gemisi saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan hareket etti. Gemide, yaralılara ilk müdahaleyi deniz şartlarında yapabilmek adına 4 doktor ile UMKE ve hemşirelerden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi personel hazır bulundu.

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

YARALILAR ASKERİ GEMİYE ALINDI

Sahil Güvenlik unsuru TCSG-96, saat 19.20 itibarıyla Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzey sınırında, İnebolu Limanı'na 115 deniz mili (yaklaşık 213 kilometre) mesafede balıkçı teknesine ulaştı. Hayatını kaybeden balıkçının naaşı ve yaralı 4 balıkçı, açık denizde gerçekleştirilen hassas bir operasyonla Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi.

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Gemideki uzman doktorlar tarafından tıbbi müdahalesine hemen başlanan yaralılar ile vefat eden balıkçının naaşını taşıyan Sahil Güvenlik gemisinin İnebolu Limanı'na geri intikalinin sürdüğü öğrenildi.

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