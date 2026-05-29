Karadeniz’de seyir halindeki Vanatu bayraklı bir Türk kargo gemisi İHA saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu iki denizci yaralandığı ve gemide hasar meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’de seyir halindeki bir Türk gemisinin saldırıya uğradığını duyrdu. Açıklamada, Odessa’dan Türkiye’ye doğru hareket eden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi ANT’nin Rusya’ya ait bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyuruldu.

Kiev’den yapılan açıklamada saldırının Karadeniz’de gerçekleştiği belirtilirken, olayda yaralanan iki denizcinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gemide hasar oluştuğu ifade edilirken, olay yerinden gelen ilk görüntülerde itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması yaptığı görüldü.

Ukrayna duyurdu: Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı, iki denizci yaralandı

Saldırıyla ilgili Rusya tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karadeniz’de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırılar dikkat çekerken, mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla (İDA) vurulmuştu. Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında yaşanan olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.

Ukrayna duyurdu: Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı, iki denizci yaralandı

Haberle İlgili Daha Fazlası