Beşiktaş'ta 2015-2019 ve 2022-2023 yılları arasında çalışan, ilk döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Şenol Güneş, yeni teknik direktörünü arayan siyah-beyazlılar hakkında konuştu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile 18 Mayıs'ta yolların ayrılması sonrası Şenol Güneş'in adı gündeme gelmiş, Başkan Serdal Adalı ise bu seçeneği düşünmediğini açıkça dile getirmişti. Siyah-beyazlı takımın başında 241 maça çıkan 73 yaşındaki teknik adam, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük ve futbol direktörlüğü yaptı.

"BENİM OLUP OLMAMAM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

A Spor'dan Kartal Yiğit'e konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş için hayırlısı olsun. Ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim, her zaman iyi olmalarını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, Beşiktaş iyi olsun. Başkana (Serdal Adalı) ve Önder (Özen/Futbol Direktörü) hocaya başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü bulur getirirler" ifadelerini kullandı.

"GÜNEŞ İLE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Güneş'le çalışmayı düşünmediğini net şekilde belirtip, "Şenol hocayı çok severim ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım" demişti.

