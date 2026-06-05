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İstanbul Emniyeti’nden Adalar Belediyesi’nde imar incelemesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Adalar Belediyesi’ndeki bazı imar faaliyetlerini mercek altına aldı. Yürütülen incelemeler doğrultusunda şu ana kadar 24 imar dosyasının takibe alındığı, konuyla ilgili henüz bir gözaltı kararının bulunmadığı belirtildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi'nde bazı imar işlemlerine ilişkin 24 dosyayı incelemeye aldı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adalar Belediyesi'nde inceleme yaptı.
- İnceleme, belediyeye ait bazı imar işlemlerine ilişkin dosyaları kapsıyor.
- Toplam 24 imar dosyası mercek altına alındı.
- Yetkililer, inceleme sürecinin devam ettiğini belirtti.
- Şu ana kadar herhangi bir gözaltı işleminin bulunmadığı bildirildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi’nde inceleme gerçekleştirdi.
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24 DOSYA MERCEK ALTINDA
Çalışma kapsamında toplam 24 imar dosyası mercek altına alındı.
Yetkililer, inceleme sürecinin devam ettiğini belirtirken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işleminin bulunmadığını bildirdi.
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