İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Adalar Belediyesi’ndeki bazı imar faaliyetlerini mercek altına aldı. Yürütülen incelemeler doğrultusunda şu ana kadar 24 imar dosyasının takibe alındığı, konuyla ilgili henüz bir gözaltı kararının bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi’nde inceleme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre ekipler, belediyeye ait bazı imar işlemlerine ilişkin dosyaları incelemeye aldı.

İstanbul Emniyeti’nden Adalar Belediyesi’nde imar incelemesi

24 DOSYA MERCEK ALTINDA

Çalışma kapsamında toplam 24 imar dosyası mercek altına alındı.

İstanbul Emniyeti’nden Adalar Belediyesi’nde imar incelemesi

Yetkililer, inceleme sürecinin devam ettiğini belirtirken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işleminin bulunmadığını bildirdi.

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