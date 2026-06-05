Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende çocukları Poyraz ve Mina’nın arasında yaşananlar dikkat çekerken, kızı Mina’nın tepkileri gözlerden kaçmadı.

66 yaşında gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhtar için İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene kızı Mina, oğlu Poyraz, manevi kızı Ayşe Nazlı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, şarkıcı Seren Serengil, gazeteci Uğur Dündar, ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze sırasında tabut başında bulunan bir vatandaşın “Kimseyi kırmazdı” sözleri üzerine kızı Mina’nın tepkisi dikkat çekti. Bu sırada oğlu Poyraz’ın, kardeşini koluyla dürterek müdahalede bulunduğu görüldü.

Törende hem Mina’nın hem de Poyraz’ın mimikleri kameralara yansırken, yaşanan anlar dikkat çekti.

“BENİ BABAMA GERİ GÖTÜRMEYİN” DEMİŞTİ

Öte yandan, geçmiş yıllarda Deniz Uğur’un sosyal medyada paylaştığı bir videoda, kızı Mina’nın babasıyla ilgili ifadeleri yeniden gündeme geldi. Söz konusu videoda Mina’nın bazı iddiaları dile getirdiği görülmüştü.

Mina videosunda “Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şu anda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin" ifadelerini kullanmıştı.