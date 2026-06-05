Türkiye Gazetesi
Opel Haziran fiyatlarını açıkladı: Grandland’de 700 bin TL indirim
Opel, Haziran 2026 fiyat listesini güncelledi. Marka Grandland modelinde 700.000 TL’yi geçen indirim uyguluyor. İşte 2026 yılı Haziran ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…
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T-Otomobil az önce
Opel, Haziran ayı itibarıyla bazı modellerinde indirim ve bazı modellerinde zam içeren bir fiyat güncellemesi yaptı.
- Opel Corsa'nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL indirim uygulanırken, elektrikli modelinde 300.000 TL indirim bulunuyor.
- Elektrikli Frontera modelinde 294.000 TL'lik indirimle 1.600.000 TL'ye satılıyor.
- Grandland modelinin Hibrit versiyonunda 716.000 TL'lik indirimle 2.386.000 TL'ye satılıyor.
- Corsa Elektrik 100 kW GS modelinde 301.000 TL indirimle 1.800.000 TL'ye satılıyor.
- Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS modeli 300.000 TL indirimle 2.290.000 TL'ye satılıyor.
- Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition modelinde 188.000 TL indirimle 1.800.000 TL'ye satılıyor.
Haziran ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.
TÜM MODELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI
Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Corsa’nın elektrikli modelinde ise 300.000 TL’lik indirim var. Yine elektrikli Frontera’da 1.894.000 TL olan fiyat 294.000 TL’lik indirimle 1.600.000 TL’ye satılıyor.
Markada en büyük indirim ise Grandland modelinin Hibrit versiyonunda uygulanıyor. 3.102.000 TL’den satılan model tam 716 bin TL’lik indirimle 2.386.000 TL’ye satılıyor.
İşte Opel’in paylaştığı Haziran ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…
2026 HAZİRAN OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 100 HP Benzin MT6
|Edition
|1.535.000
|1.395.000
|-140000
|Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6
|Edition
|1.999.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|2.119.000
|1.890.000
|-229000
|Corsa Elektrik 100 kW
|GS
|2.101.000
|1.800.000
|-301000
YENİ ASTRA HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.5 130 HP Dizel AT8
|GS
|2.590.000
|2.290.000
|-300000
2026 HAZİRAN OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 136 HP Benzin MT6
|Edition
|1.988.000
|1.800.000
|-188000
|Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6
|GS
|2.650.000
|GSE 207 kW
|GSE
|3.570.000
|3.250.000
|-320000
2026 HAZİRAN OPEL FRONTERA FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|Edition
|2.221.000
|1.840.000
|-381000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|2.342.000
2026 MAYIS OPEL FRONTERA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|44 kWh Batarya
|GS
|1.894.000
|1.600.000
|-294000
|54 kWh Batarya - Uzun Menzil
|GS
|2.009.000
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|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|Edition
|3.102.000
|2.386.000
|-716000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|3.179.000
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|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|157 kW
|Edition
|2.485.000
|239 kW AWD
|GS
|4.222.000
|3.872.000
|-350000
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