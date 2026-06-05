Opel, Haziran 2026 fiyat listesini güncelledi. Marka Grandland modelinde 700.000 TL’yi geçen indirim uyguluyor. İşte 2026 yılı Haziran ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

Haziran ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.

TÜM MODELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI

Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Corsa’nın elektrikli modelinde ise 300.000 TL’lik indirim var. Yine elektrikli Frontera’da 1.894.000 TL olan fiyat 294.000 TL’lik indirimle 1.600.000 TL’ye satılıyor.

Markada en büyük indirim ise Grandland modelinin Hibrit versiyonunda uygulanıyor. 3.102.000 TL’den satılan model tam 716 bin TL’lik indirimle 2.386.000 TL’ye satılıyor.



İşte Opel’in paylaştığı Haziran ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

Opel Haziran fiyatlarını açıkladı: Grandland’de 700 bin TL indirim

2026 HAZİRAN OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.395.000 -140000 Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.999.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.119.000 1.890.000 -229000 Corsa Elektrik 100 kW GS 2.101.000 1.800.000 -301000

YENİ ASTRA HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000 2.290.000 -300000

Opel Haziran fiyatlarını açıkladı: Grandland’de 700 bin TL indirim

2026 HAZİRAN OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.988.000 1.800.000 -188000 Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.650.000 GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.250.000 -320000

2026 HAZİRAN OPEL FRONTERA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.221.000 1.840.000 -381000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.342.000

Opel Haziran fiyatlarını açıkladı: Grandland’de 700 bin TL indirim

2026 MAYIS OPEL FRONTERA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 44 kWh Batarya GS 1.894.000 1.600.000 -294000 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.009.000

2026 HAZİRAN OPEL GRANDLAND FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 3.102.000 2.386.000 -716000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.179.000

2026 HAZİRAN OPEL GRANDLAND ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 157 kW Edition 2.485.000 239 kW AWD GS 4.222.000 3.872.000 -350000

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