Fiat, haziran ayı fiyat listesini açıkladı: Egea Sedan ve Cross’a yine zam geldi
Fiat, haziran ayı fiyat listesini güncelledi. Haziran ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…
- Fiat Egea Cross'un başlangıç fiyatı 1.8 milyonu geçti.
- Haziran ayında Egea Sedan modellerinde 215.000 TL'ye, Egea Cross'ta ise 150.000 TL'yi geçen indirimler mevcut.
- Grande Panda'nın elektrikli versiyonlarında 150.000 TL'ye, Topolino'da ise 90.000 TL'ye varan indirimler uygulanıyor.
- Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, Fiat 600, Fiat 500e ve Fiat Topolino modellerinin haziran 2026 yılı güncel liste ve kampanyalı fiyatları paylaşıldı.
- Birçok modelde hem liste fiyatları artmış hem de indirimler uygulanmıştır.
Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross’un fiyatı da 1.8 milyonu geçti.
Yılın ilk beş ayında fiyatlarına zam yapan marka haziran ayında da fiyatları yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…
|MODEL
|MAYIS BAŞLANGIÇ FİYATI (TL)
|HAZİRAN BAŞLANGIÇ FİYATI (TL)
|FARK
|Fiat Egea Sedan
|1.499.900
|1.499.900
|0
|Fiat Egea Cross
|1.779.900
|1.850.900
|71.000
|Fiat Grande Panda
|1.440.900
|1.584.900
|144.000
|Fiat 600
|1.934.900
|1.969.900
|35.000
|Fiat 500e
|2.149.900
|2.149.900
|0
|Fiat Topolino
|594.900
|684.900
|90.000
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı haziran ayına özel neredeyse tüm modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 215.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 150 bin TL’yi geçen indirim uygulanıyor. Grande Panda’nın elektrikli versiyonlarında 150 bin TL’ye ve Topalino’da 90 bin TL’ye varan İndirimler var.
İşte model model tüm Fiat araçlarının haziran 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…
Egea Sedan haziran ayı güncel fiyat listesi:
|MOTOR
|DONANIM
|ŞANZIMAN
|YAKIT
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL)
|İNDİRİM (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.499.900
|1.389.900
|-110.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.850.900
|1.749.900
|-101.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.599.900
|1.389.900
|-210.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.850.900
|1.799.000
|-51.900
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.674.900
|1.459.900
|-215.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.899.900
|1.869.900
|-30.000
Egea Cross haziran ayı güncel fiyat listesi:
|MOTOR
|DONANIM
|ŞANZIMAN
|YAKIT
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.850.900
|1.749.900
|-101.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.899.900
|1.749.900
|-150.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.949.900
|1.799.000
|-150.900
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|2.119.900
|2.019.900
|-100.000
Grande Panda 2026 haziran ayı güncel fiyat listesi:
|VERSİYON
|ŞANZIMAN
|YAKIT
|MODEL YILI
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL)
|İNDİRİM (TL)
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.584.900
|1.440.000
|-144.900
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.539.900
|1.390.000
|-149.900
|1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.669.900
|1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.789.900
Topalino haziran ayı güncel fiyat listesi:
|VERSİYON
|ŞANZIMAN
|YAKIT
|MODEL YILI
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL)
|İNDİRİM (TL)
|Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|684.900
|594.900
|-90.000
|Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|709.900
|619.900
|-90.000
Fiat 600 güncel fiyat listesi:
|VERSİYON
|ŞANZIMAN
|YAKIT
|MODEL YILI
|LİSTE FİYATI (TL)
|NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL)
|İNDİRİM (TL)
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.969.900
|1.834.900
|-135.000
Fiat 500e güncel fiyat listesi:
|VERSİYON
|ŞANZIMAN
|YAKIT
|MODEL YILI
|LİSTE FİYATI (TL)
|Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|2.149.900