Fiat, haziran ayı fiyat listesini güncelledi. Haziran ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross’un fiyatı da 1.8 milyonu geçti.

Yılın ilk beş ayında fiyatlarına zam yapan marka haziran ayında da fiyatları yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…

MODEL MAYIS BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) HAZİRAN BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) FARK Fiat Egea Sedan 1.499.900 1.499.900 0 Fiat Egea Cross 1.779.900 1.850.900 71.000 Fiat Grande Panda 1.440.900 1.584.900 144.000 Fiat 600 1.934.900 1.969.900 35.000 Fiat 500e 2.149.900 2.149.900 0 Fiat Topolino 594.900 684.900 90.000

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı haziran ayına özel neredeyse tüm modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 215.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 150 bin TL’yi geçen indirim uygulanıyor. Grande Panda’nın elektrikli versiyonlarında 150 bin TL’ye ve Topalino’da 90 bin TL’ye varan İndirimler var.



İşte model model tüm Fiat araçlarının haziran 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Egea Sedan haziran ayı güncel fiyat listesi:

MOTOR DONANIM ŞANZIMAN YAKIT LİSTE FİYATI (TL) NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL) İNDİRİM (TL) 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.499.900 1.389.900 -110.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.850.900 1.749.900 -101.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.599.900 1.389.900 -210.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.850.900 1.799.000 -51.900 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.674.900 1.459.900 -215.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.899.900 1.869.900 -30.000

Egea Cross haziran ayı güncel fiyat listesi:

MOTOR DONANIM ŞANZIMAN YAKIT LİSTE FİYATI (TL) NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.850.900 1.749.900 -101.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 1.899.900 1.749.900 -150.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 1.949.900 1.799.000 -150.900 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 2.119.900 2.019.900 -100.000

Grande Panda 2026 haziran ayı güncel fiyat listesi:

VERSİYON ŞANZIMAN YAKIT MODEL YILI LİSTE FİYATI (TL) NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL) İNDİRİM (TL) 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.584.900 1.440.000 -144.900 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2025 1.539.900 1.390.000 -149.900 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik Hibrit 2025 1.669.900 1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima Otomatik Hibrit 2025 1.789.900

Topalino haziran ayı güncel fiyat listesi:

VERSİYON ŞANZIMAN YAKIT MODEL YILI LİSTE FİYATI (TL) NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL) İNDİRİM (TL) Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 684.900 594.900 -90.000 Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 709.900 619.900 -90.000

Fiat 600 güncel fiyat listesi:

VERSİYON ŞANZIMAN YAKIT MODEL YILI LİSTE FİYATI (TL) NAKİT KAMPANYALI FİYATI (TL) İNDİRİM (TL) BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 2025 1.969.900 1.834.900 -135.000

Fiat 500e güncel fiyat listesi:

VERSİYON ŞANZIMAN YAKIT MODEL YILI LİSTE FİYATI (TL) Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2025 2.149.900

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