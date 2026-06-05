Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu.

Ülkemizde de yüksek talep gören elektrikli markalardan biri olan Tesla’nın Haziran ayı fiyatları açıklandı. Marka Mayıs ayında yaptığı zammın ardından Haziran ayında fiyatlarını sabit tuttu.

Peki ülkemizde sadece Model Y modelinin satışta olduğu Tesla fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Haziran ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYON HAZİRAN FİYATI (TL) Tesla Model Y - Arkadan Çekiş 2.474.985 Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş 3.534.000 Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker 4.200.000 Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker 4.546.500

FSD’YE ABONELİK GELDİ ÖTV FARKI ORTADAN KALKTI

Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, Gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyordu. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlardı. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyordu.

Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.474.985 TL’den alınabiliyorken, Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.493.954 TL’ye çıkıyordu. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkmasıydı.

21 Mayıs itibariyle Tesla'nın tam otonom sürüş sisteminin, Türkiye'de tek seferlik satın alma seçeneği sona erdi.

228.480 TL'ye satılan FSD, kalıcı olarak değil abonelik sistemiyle alınabiliyor.

Abonelik sisteminde kullanıcılar FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

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