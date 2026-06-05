Tesla Haziran ayı fiyatları belli oldu: Tesla Model Y ne kadar oldu?
Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu.
- Haziran ayı Tesla Model Y fiyatları açıklandı ve Mayıs ayındaki zammın ardından fiyatlar sabit kaldı.
- Tesla'nın Türkiye'de satışta olan tek modeli Model Y'dir.
- FSD sistemi artık tek seferlik satın alma yerine aylık 4.990 TL abonelikle sunuluyor.
- FSD'nin tek seferlik satın alma seçeneği 21 Mayıs itibarıyla sona erdi.
- FSD opsiyonu eklenmeden önce %25 olan ÖTV, FSD ile birlikte %55'e çıkıyordu, bu da yaklaşık 1 milyon TL'lik bir fiyat farkına neden oluyordu.
Ülkemizde de yüksek talep gören elektrikli markalardan biri olan Tesla’nın Haziran ayı fiyatları açıklandı. Marka Mayıs ayında yaptığı zammın ardından Haziran ayında fiyatlarını sabit tuttu.
Peki ülkemizde sadece Model Y modelinin satışta olduğu Tesla fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Haziran ayı Tesla Model Y fiyatları…
|VERSİYON
|HAZİRAN FİYATI (TL)
|Tesla Model Y - Arkadan Çekiş
2.474.985
|Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş
3.534.000
|Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker
4.200.000
|Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker
4.546.500
FSD’YE ABONELİK GELDİ ÖTV FARKI ORTADAN KALKTI
Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, Gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyordu. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlardı. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyordu.
Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.474.985 TL’den alınabiliyorken, Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.493.954 TL’ye çıkıyordu. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkmasıydı.
21 Mayıs itibariyle Tesla'nın tam otonom sürüş sisteminin, Türkiye'de tek seferlik satın alma seçeneği sona erdi.
228.480 TL'ye satılan FSD, kalıcı olarak değil abonelik sistemiyle alınabiliyor.
Abonelik sisteminde kullanıcılar FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.