Audi, sürpriz bir hamleyle R8’in halefini ortaya çıkardı. Marka, 2027 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek 1001 beygir gücünde bir süper otomobilin tanıtımını yaptı.

Audi, tarihindeki ilk yüksek performanslı hibrit süper otomobilini tanıttı. Yeni Audi Nuvolari, 1.001 beygir gücü üreten hibrit sistemi, 10.000 devire ulaşan V8 motoru ve sınırlı üretimiyle markanın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Aracın kalbinde çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motor ile üç adet elektrik motorundan oluşan hibrit sistem yer alıyor. Toplam sistem gücü 736 kW, yani 1.001 beygire ulaşıyor. İçten yanmalı motor tek başına 800 beygir güç üretirken, elektrik motorları performansa önemli katkı sağlıyor.

Tarihin en güçlü Audi’si: R8 halefi Nuvolari tanıtıldı

Audi Nuvolari, 0’dan 100 km/sa hıza yaklaşık 2,6 saniyede ulaşırken, maksimum hızının ise 350 km/s seviyesinin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Audi, yeni süper otomobilde Formula 1 programından elde edilen deneyimlerden de yararlandığını belirtiyor. Elektrik motorlarının enerji yönetimi, tork dağıtımı ve hibrit sistem kontrolü gibi birçok teknolojinin yarış dünyasından ilham aldığı ifade ediliyor. Audi Space Frame teknolojisini karbon fiber dış yüzeyle birleştirmiş. Ağırlıklı olarak alüminyum bir yapı bulunsa da, ilk kez gövdenin büyük bölümünde karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) ile birleştirilmiş.

Tarihin en güçlü Audi’si: R8 halefi Nuvolari tanıtıldı

Araç geliştirilmiş quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Nuvolari, olası bir yol tutuş kaybını önceden tahmin edip, proaktif olarak tepki verebilir.

Tarihin en güçlü Audi’si: R8 halefi Nuvolari tanıtıldı

MİNİMALİST İÇ MEKAN

İç mekanda ise sürücü odaklı bir yaklaşım benimsenmiş. Karbon fiber detaylar, yarış tipi koltuklar ve minimalist kokpit tasarımı aracın performans karakterini vurguluyor. Nuvolari, fiziksel tuşları ekranlarla birleştirmiş ve 1930’ların Auto Union Type C yarış otomobiline gönderme yapan renk vurgularına yer verilmiş.

Tarihin en güçlü Audi’si: R8 halefi Nuvolari tanıtıldı

Audi, Nuvolari’nin sadece 499 adet üretileceğini açıkladı. Modelin ilk teslimatları ise 2027’nin ilk yarısında başlayacak.

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