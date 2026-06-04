Artvin'de etkili olan yağışların ardından Yusufeli, Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere ulaştı. Su yönetimi kapsamında bazı barajlarda kontrollü tahliye başlatılırken, Artvin Valisi Turan Ergün yerleşim yerleri açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı. Çoruh Havzası'ndaki barajlar hem enerji üretimine katkı sağlamaya hem de su seviyelerini güvenli şekilde yönetmeye devam ediyor.

Borçka Barajı santral sahasında incelemelerde bulunan Vali Ergün, yağışlar nedeniyle Çoruh Havzası'ndaki barajlarda doluluk oranlarının yükseldiğini ve bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapıldığını söyledi. Bu durumun yerleşim yerleri açısından herhangi bir risk içermediğini belirten Ergün, barajlardan bugüne kadar yaklaşık 60 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve ülke ekonomisine 161 milyar lirayı aşan katkı sağlandığını dile getirdi.

"Yusufeli Barajımız da şu anda yaklaşık aktif doluluk yüzde 96 civarında. Onun bir altındaki Artvin Barajı'nda yüzde 100, Deriner Barajı'nda yüzde 75, Borçka Barajı'nda ve buradan sonra aşağıdaki son Muratlı Barajı'nda da yüzde 88, yüzde 90'a doğru yaklaşan bir doluluk söz konusu. Deriner Barajı'nda yüzde 75 doluluk olduğu için orada dolusavaklar kapalı. Diğer barajların tamamında dolusavaklar açık. Sebebi de önümüzde olabilecek yağışları da hesaplayarak burada bir su yönetimi planı uyguluyor arkadaşlarımız."

Yusufeli, Artvin, Borçka ve Muratlı barajları

"HERHANGİ BİR RİSK, HERHANGİ BİR SIKINTI OLUŞTURMUYOR"

En son 2019'da barajlardaki dolusavaklardan su tahliyesi yapıldığını hatırlatan Ergün, "Çoruh Vadisi üzerindeki barajlarımızın hepsi aynı vadi üzerinde olduğu için bir barajdan çıkan su diğer barajın girdisi olarak kullanılıyor. Yani bir damla su Artvin'de 5 defa elektrik üretiyor. Dolayısıyla bu bizim buradaki su yönetimi planımızın da uygulamasını kolaylaştırıyor. Yani bizim için herhangi bir risk, herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor." diye konuştu.

Ergün, su seviyelerinin uzman ekiplerce sürekli kontrol edildiğini belirterek, "Yusufeli ve Artvin Barajlarımız yüzde 100 tamamen dolsa bile biz bunu Deriner Barajı'ndaki yüzde 75 dolulukla önleyebiliyoruz. Aşağıya bir damla su göndermeden bile tutabilecek kapasitemiz var. Onun için bize çok güzel bir avantaj sunuyor." dedi.