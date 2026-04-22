Eskişehir’de parkta bir grup, ortalarına aldıkları bir çocuğu dakikalarca darp etti. Yaşıtları tarafından darp edilen çocuğa zorla özür diletildi, o anlar cep telefonu ile kameraya kaydedildi.

Akran zorbalığının son adresi Eskişehir oldu. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde geçtiğimiz akşam 18.30 sıralarında korkunç bir akran zorbalığı yaşandı. Yaşı 18’den küçük olduğu düşünülen bir çocuk, parkta yaşıtları tarafından tek tek dakikalarca darp edildi.

6 kişilik ‘akran’ zorbalığı! Yumruk, tekme, hakaret… Defalarca kafasını vurup videoya çektiler

DÖVEREK ÖZÜR DİLETTİLER

O anlar bir başka çocuk tarafından cep telefonu ile kameraya kaydolurken, darp edilen çocuğa “Özür dile” denildi. Çocuk ise kendisine bağıran çocuğa "Özür diliyorum" dedi.

6 kişilik ‘akran’ zorbalığı! Yumruk, tekme, hakaret… Defalarca kafasını vurup videoya çektiler

DEFALARCA VURDULAR

Defalarca kafasına darbe alan çocuk, korkunç saldırıda kafasından ve yüzünden yaralandı. Zorbalığa maruz kalan çocuğun darp edildiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğine dair ise henüz bir bilgi yok.

6 kişilik ‘akran’ zorbalığı! Yumruk, tekme, hakaret… Defalarca kafasını vurup videoya çektiler

