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İstanbul Beylikdüzü'nde yokuş aşağı süratle ilerleyen bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptıktan sonra hızını alamayarak refüjü aşıp karşı şeride uçtu. Kaldırımdaki internet panosuna çarparak durabilen aracın neden olduğu ve şans eseri can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği akılalmaz kazanın saniye saniye kaydedilen dehşet verici anları güvenlik kameralarına yansırken; büyük bir gürültüyle irkilen bölge esnafı, sürekli benzer kazaların meydana geldiği cadde için elektronik denetim sistemi (EDS) kurulmasını talep etti.

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