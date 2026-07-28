Şehir içi otomobil trafiğinde yolcuların kaybettiği zamanın yıllık ekonomik maliyeti 163,6 milyar lira, ticari araçların gecikmelerinden kaynaklanan maliyet ise 82 milyar lira olurken toplam maliyet 245,6 milyar liraya ulaştı. Trafikteki bir dakikanın değeri Türkiye ortalamasında 13,34 lira, Kocaeli’de 22,14 lira, İstanbul’da 21,90 lira, Ankara’da 18,79 lira, İzmir’de 15,48 lira ediyor…

Uzmanlar, Türkiye’de şehir içi trafik sıkışıklığının ekonomiye maliyetini yolcu zamanı, ticari araç gecikmesi, yakıt israfı ve karbon salımı üzerinden hesapladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yayımladığı araştırmaya göre şehir içi otomobil trafiğinde yolcuların kaybettiği zamanın yıllık ekonomik maliyeti 163,6 milyar lira, ticari araçların gecikmelerinden kaynaklanan maliyet ise 82 milyar lira olurken, toplam maliyet 245,6 milyar liraya ulaştı.

HER DAKİKA SERVET KAYBETTİRİYOR!

Trafikteki bir dakikanın değeri Türkiye ortalamasında 13,34 lira, Kocaeli’de 22,14 lira, İstanbul’da 21,90 lira, Ankara’da 18,79 lira ve İzmir’de 15,48 lira iken; otomobiller ve ticari araçlarda günlük ortalama gecikmenin sadece bir dakika azaltılmasıyla Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyar liralık katkı sağlanabileceği belirlendi.

540 MİLYON SAAT YOLDA KAYBOLDU

Trafikte kaybedilen sürenin iş gücü üzerindeki etkisi de dikkati çekti. Buna göre otomobil trafiğinde yolcuların yıllık zaman kaybı yaklaşık 270 milyon saat olarak hesaplandı. Bu süre, 135 bin tam zamanlı çalışanın bir yıllık çalışma süresine karşılık geliyor. Ticari araçların yıllık gecikme süresiyle birlikte toplam zaman kaybı 540 milyon saat oldu.

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Araştırmaya göre ticari araçlardaki gecikmelerin, sürücülerin gün içinde daha az teslimat yapmasına, liman, depo ve iş yeri randevularının aksamasına ve işletmelerin daha fazla yedek süre ayırmasına, yüksek değerli ürünlerde ise stok ve sermaye maliyetlerinin artmasına yol açtığı belirtildi.

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803 MİLYON LİTRE YAKIT BOŞA GİDİYOR

Şehir içi trafik sıkışıklığı sadece zamanı değil, yakıtı da tüketti. Trafikte dur-kalk ve gecikmeler sebebiyle yıllık yaklaşık 803 milyon litre yakıt boşa harcanıyor. Yakıt israfı hem vatandaşın bütçesinde hem de Türkiye’nin enerji ithalatında ilave maliyet oluşturuyor. Boşa harcanan yakıt yaklaşık 1,89 milyon ton ilave karbondioksit salımına yol açarken, söz konusu emisyonun yıllık maliyeti ise yaklaşık 143,5 milyon avroya ulaşıyor.

YENİ YOL YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Çalışmada trafik sıkışıklığına karşı kısa vadede en yüksek getiriyi sağlayabilecek uygulamaların başında adaptif sinyalizasyon ve kavşak koordinasyonu gösterildi. Kamera, sensör ve veri analizleriyle trafik yoğunluğuna göre değişen ışık sürelerinin, gereksiz beklemeyi azaltarak yeni yol yapılmadan mevcut kapasiteyi artırabileceği ifade edildi. Kazaların ve arızaların akıllı kameralarla hızla tespit edilmesi, çekici ve müdahale ekiplerinin olay yerine daha kısa sürede ulaşması; ticari araçlarda ise dijital randevu sistemleri, gece teslimatı ve esnek mesai uygulamalarının etkili olabileceği belirtildi.

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