Beyçelik Holding ile finans şirketi Japon ORIX Corporation iştiraki olan İspanyol Elawan Energy ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Bewen Enerji’nin halka arzında talep toplama süreci yarın başlıyor. 30-31 Temmuz’da da sürecek talep toplamada toplam 80 milyon adet pay, 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,24, halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 848 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, “Portföyümüzün yüzde 100’ü sıfır karbonlu yeşil enerjiden oluşuyor. Bugün itibarıyla Kayseri Yahyalı’da, Aydın Çine’de ve İzmir Selçuk’taki rüzgâr enerji santrallerimiz (RES) ve Kayseri Yahyalı RES’e yardımcı kaynak güneş enerjisi santralimiz (GES) ile toplam 208,9 MW mekanik kurulu güce sahibiz. İşletmedeki RES’ler bazında Türkiye’nin en büyük 33. yatırımcısı, kurulu güç bakımından ülkemizin 76. büyük elektrik üreticisiyiz” dedi.

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Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım stratejisini paylaşan Zafer İğdeli, “Net halka arz gelirimizin yüzde 55’lik en büyük kısmını mevcut üç rüzgâr santralimizdeki 53,35 MW elektriksel kapasite artışlarında ve inorganik büyüme fırsatlarında değerlendireceğiz. Yaklaşık 55-60 milyon dolarlık bu yatırım süreciyle üretim gücümüzü artıracağız. Gelirimizin yüzde 40’lık stratejik kısmıyla finansal maliyetlerimizi düşürerek bilançomuzu daha da sağlamlaştıracak; kalan yüzde 5’lik bölümü ise işletme sermayemizi güçlendirmek için kullanacağız” diye konuştu.

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Toplantıda ayrıca Elawan Energy CEO’su Dionisio Fernandez Auray, Beyçelik Holding CFO’su Merve Gökdemir ve TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar da ortaklık yapısının küresel vizyonuna ve halka arzın finansal boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda; payların yüzde 50’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

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