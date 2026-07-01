Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Nakkaş kesiminde incelemelerde bulundu. Uraloğlu; trafik yoğunluğunu azaltacak, sanayi bölgelerine erişimi kolaylaştıracak ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak projede sona gelindiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Başakşehir-Nakkaş Kesimi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Önemli değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Oda Yeri Projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Doğu yönde Yeşilbahir, Delik ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi kavşağı ile Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne bu vesileyle ulaşıyor." dedi.

İstanbul trafiğine ilaç olacak projede sona gelindi! Kavşak, köprü, viyadük ne ararsan var

Bakan'ın açıklaması şu şekilde: "Başakşehir Sular Vadisi'ni ise yine itme-sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Kavşağı'na bağlayarak son buluyor. Bunların yanında Başakşehir Kavşağı'ndan Güney Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Kavşağı'na bağlayarak son buluyor.

SAZLIDERE KÖPRÜSÜ 8 ŞERİTLİ OLACAK

Kuzey-Güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne otoyoluna ulaşıyor. Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü yani Sazlıdere köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 adet alt geçit, 10 adet kutu kesit olmak üzere 43 adet menfez ile modern mühendisliğin en güzel örnekleriyle otoyolumuzu inşa ediyoruz.

İstanbul trafiğine ilaç olacak projede sona gelindi! Kavşak, köprü, viyadük ne ararsan var

Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı bahsettiğim hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü. Köprüyü 4 gidiş 4 geliş toplam 8 şeritli olacak şekilde 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık. 440 metre orta açıklık ve 210'ar metre yan açıklıklı olan köprümüz 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam köprümüzün uzunluğu 860 metre. 1618 metre uzunluğunda bir köprüden bahsediyoruz, bir geçişten bahsediyoruz. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadük ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle inşa ediyoruz.

İstanbul trafiğine ilaç olacak projede sona gelindi! Kavşak, köprü, viyadük ne ararsan var

Projemizin toprak işlerinde 16,9 milyon metreküp kazının 14 milyon metreküpünü, 7,8 milyon dolgunun ise yaklaşık 5 milyon metreküplük bölümünü tamamladık. Yani toprak işlerinde esasında neredeyse işin sonuna gelmiş durumdayız. Sanat yapıları dediğimiz bölümlerde Sazlıdere köprüsünün 196 metre olan Batı ve Doğu plonlarını tamamladık. Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80’in üzerinde fiziksel ilerleme sağladık.

İstanbul trafiğine ilaç olacak projede sona gelindi! Kavşak, köprü, viyadük ne ararsan var

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

TEM Otoyolu’nda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracağız. Proje güzergâhı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB’yi birbirlerine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi de sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunmuş olacağız. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltacağız.

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