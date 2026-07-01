Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kırgızistan ile işbirliğimiz güçleniyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var.” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ve Kırgız mevkidaşı Kulubayev Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kırgızistan ile bütün konularda aynı yerde duruyoruz. Kardeşliğin gereği de bu. Kırgızistan ile işbirliğimiz istikrarlı şekilde güçlenmekte. Aramızdaki işbirliği daha planlı, programlı şekilde gitmeli. Ortak faaliyetlerde bulunmaya hep beraber devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Diğer taraftan bağlantısallık ve diğer finansman ve yatırım konularını da değerli kardeşimle görüştük. Bağlantısallık stratejik öneme haiz bir konu. Bu konudaki görüşlerimizi masaya yatırdık. Terör örgütleriyle etkin mücadele ve savunma alanında işbirliği konularını ele aldık."

Orta Koridor'un etkin kullanımı, ulaştırma, lojistik, finansman ve yatırım konularının da görüşüldüğünü belirten Fidan, son dönemde yaşanan gelişmelerin, güvenli ulaşım koridorlarının stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Fidan, güvenlik alanındaki iş birliği kapsamında terörle mücadele ve savunma sanayii alanındaki ortak çalışmaların değerlendirildiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kırgızistan'la iş birliği mesajı: Hedef 5 milyar dolar

"NETANYAHU BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞI ARTIRIYOR"

Filistin, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki son durumun da görüşüldüğünü aktaran Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun politikalarının bölgede istikrarsızlığı artırdığını, uluslararası toplumun bu politikaların durdurulması için ortak adımlar atması gerektiğini söyledi.

Fidan, "Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu istikrarsızlığı savaşı, soykırımı ve yıkımı destekleyen bir politika. Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün ortaklarımızla bunu görüşüyoruz. Bugün de bunu gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin stratejik hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bu konuda güçlü bir irademiz var. Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı hale geliyor. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik ve bilimsel araştırmalar dahil birçok alanda yüksek düzeyli diyalog yeniden başlamıştır." açıklamasında bulundu.

Fidan sözlerine "Savunma sanayii konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Son savaşlar gösterdi ki savunma sanayiindeki üretkenlik, çeşitlilik ve bağımlılık oranı eşt derecede önemli bir husus. (NATO Zirvesi'nde) bu konuda da önemli bir etkinliğimiz olacak." şeklinde devam etti.

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