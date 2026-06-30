Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı vahşice öldürüp cesedini bavulla yol kenarına bırakan eski polis memuru Cemil Koç’un yargılanmasına devam edildi. Mahkemedeki skandal savunmasında indirim talep etmediğini belirterek "Cezam neyse çekerim" diyen sanığın rahat tavırları dikkat çekti.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'unda aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ikiz kardeş Esra, anne Halime Tokyaz ve 5'i tutuklu 6 sanık ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Bir tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

"CEZAM NEYSE ÇEKERİM" Savunmasında, mahkemeden ceza indirimi talep etmediğini belirten sanık Cemil Koç, "Neyse cezam onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Biz, olay günü Ayşe ile hiç kavga etmedik. Benim, dosyada yargılanan polisleri işin içine çekmek gibi bir niyetim yok. Bir gün Ayşe'nin telefonunda okuduğum mesaj sonrası onun suratına ve omzuna bir defa vurmuştum. Suratına 2 defa vurmuştum, 3'üncü defa vuracakken evde Esra olduğu için ondan utandım ve vurmadım. Sonrasında Ayşe'ye, ‘yarın olunca evden gidin' dedim" ifadelerini kullandı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı sanığa, "Sen Ayşe'ye vurduğunda Esra bir şey yapmadı mı, o neredeydi?" şeklinde soru yöneltti. Sanık Koç soruyu, "Sesleri Esra duymadı" diye cevapladı.

"CEMİL YÜZÜNDEN ADIMI DEĞİŞTİRDİM" Duruşmada ‘tanık' sıfatıyla beyanda bulunan A.K., "2022 yılında Cemil Koç yüzünden adımı değiştirmek zorunda kaldım. Koç ile bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştım. Bir sure görüştüm ama sonrasında beni darp etti, ayrıldık. Ben karakola ifade verdim. Bir süre sonra Koç, karakolda verdiğim ifadeyi bana telefonda okudu. Ejegül'ü de tanıyorum, arkadaşımdı. Ona çok yardımcı olmak istedim ama Ejegül çok korkuyordu. Cemil tarafından darp edildikten sonra rapor aldım. Cemil beni telefonla arayarak aldığım darp raporunu bana gösterdi. Şu an evliyim, çocuğum var. Ejegül'ün Halkalı'da evi vardı. Beni darp ederken, sesimi zorla kayıt alıp kaydı ev arkadaşıma gönderdi. Ben ismini hep Cem olarak biliyordum. Cemil, Ejegül'ün tüm aile bilgilerini ele geçirmişti. Cemil çok fazla yasaklı madde kullanıyordu" şeklinde konuştu.

TANIK TAKSİCİ: YASAKLI MADDE KOKUSU VARDI İ. D. isimli tanık ise beyanında, "Taksiciyim. O gün sabah yolcu bıraktıktan sonra otogarın arka tarafından dönerken, Alibeyköy durağında iki kişi bindi. Araçta onlar bindikten sonra pis bir koku oluştu. Uyuşturucu aldıkları belliydi. Ben nereye gideceğimizi sorunca bir sitenin adresini verdi. Bana yol üzerinden çevirme var mi diye sordular. Ben ise ‘genelde olmuyor' dedim. Başka bir durum yaşanmadı" diye konuştu. Duruşma, taraf avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilebilmesi için 2 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.

ESRA TOKYAZ: BENİM YARIM GİTTİ Hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hangi acılı aileye sorarsanız aynı şeyleri söylerler. Çünkü sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti. Benim diğer yarım gitti. Evimizde sadece bir bardağın ve tabağın eksildiğini düşünmeyin. Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama biraz rahatlayacağız. Herkesin desteğini ve yanımızda olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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