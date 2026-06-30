2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürerken Meksika ile Ekvador arasındaki kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, yayın kanalı ve maç saati ise en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Meksika-Ekvador Dünya Kupası maçı nereden izlenir?

Dünya Kupası'nda eleme turuna yükselen Meksika ile Ekvador, son 16 bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağını ve yayın detaylarını merak ediyor.

MEKSİKA-EKVADOR DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak Meksika-Ekvador karşılaşması, TRT 1'den canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, tabii uygulaması üzerinden de izlenebilecek. 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak mücadelede iki ekip de son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak.

Meksika-Ekvador Dünya Kupası maçı nereden izlenir, hangi kanalda? (Son 32 turu)

MEKSİKA-EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika ile Ekvador arasında oynanacak son 32 turu mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra karşılaşma, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Böylece mücadele hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edilebilecek.

Meksika-Ekvador Dünya Kupası maçı nereden izlenir, hangi kanalda? (Son 32 turu)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran TRT, turnuvadaki tüm karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu aracılığıyla izleyicilere ulaştırıyor.

MEKSİKA-EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Meksika ile Ekvador arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşması, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 04.00'te başlayacak. Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası