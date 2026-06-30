Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker'in 30 Haziran 2026 tarihli bölümünde yarışmacının karşısına çıkan soru geceye damga vurdu. "Hangisi gerçekten var olan bir hayvandır?" sorusu ve seçenekleri kısa sürede izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Beyaz'la Joker'de büyük ödüle giden yolda heyecan giderek arttı. Programın 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde açılan soru hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyiciler arasında merak uyandırdı.

HANGİSİ GERÇEKTEN VAR OLAN BİR HAYVANDIR?

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'in son bölümünde yarışmacı, büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak soruyla karşılaştı. Bilgi seviyesinin yanı sıra dikkat ve genel kültürü de ölçen soru, yayınlanmasının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Sorunun şıkları şu şekilde:

Pembe burunlu timsah kuşu

Çizgili kulaklı balon balığı

Kırmızı dudaklı yarasa balığı

Altın bıyıklı deniz kedisi

SORUNUN DOĞRU CEVABI

Sorunun doğru cevabı "Kırmızı dudaklı yarasa balığı" olacak. Özellikle Galapagos Adalar çevresinde yaşayan bu deniz canlısı, parlak kırmızı dudak görünümüyle tanınıyor. Diğer seçeneklerde yer alan hayvan isimleri ise gerçekte bulunmayan, yarışma için hazırlanmış kurgusal seçeneklerden oluşuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası