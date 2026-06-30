Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mesaj verdi. Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ettiğini belirterek, ilişkilerin nesnel kriterler ve liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin güncel başlıklarının ele alındığını aktaran Fidan, "Dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkânı bulduk" ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Fidan, görüşmelerde Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, "AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız" mesajını verdi.

"AYRIMCILIK YAPILMADAN İLERLETİLMELİ"

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde objektif kriterlere vurgu yaparak, "AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu'nun üç önemli üyesinin Türkiye ziyaretinin, iki taraf arasındaki ilişkilerin hedeflenen seviyeye taşınması yönünde önemli bir adım olmasını temenni etti.

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