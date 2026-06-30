Portekiz'de bir idare mahkemesi, eski Başbakan Jose Socrates hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gizlilik kurallarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, manevi zarar gördüğü gerekçesiyle Portekiz devletinin Socrates'e 15 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Portekiz'de eski başbakan Jose Socrates hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir mahkeme kararı çıktı.

Lizbon İdare Mahkemesi, "Marques Operasyonu" adı verilen soruşturmanın hazırlık aşamasında yargısal gizlilik kurallarının ihlal edildiği ve bazı bilgilerin basına sızdırıldığı gerekçesiyle Portekiz devletini tazminata mahkum etti.

Mahkeme, gizli kalması gereken soruşturma bilgilerinin kamuoyuna yansımasının Socrates'in manevi zarar görmesine neden olduğuna hükmederek, eski başbakana 15 bin avro ödenmesine karar verdi.

Socrates'in talep ettiği 205 bin avroluk tazminat miktarı mahkeme tarafından "aşırı" bulunarak reddedildi.

YOLSUZLUK DAVASINI ETKİLEMEYECEK

Mahkemenin verdiği tazminat kararının, halen devam eden "Marques Operasyonu" kapsamındaki ceza davasını etkilemeyeceği belirtildi.

Portekiz tarihinin en kapsamlı siyasi yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak gösterilen dava, Socrates'in 2014 yılında Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alınmasıyla başlamıştı.

Savcılar, 2005-2011 yılları arasında başbakanlık yapan Socrates'i, görevde olduğu dönem ve sonrasında bazı iş insanları ile şirketlerin çıkarlarını gözetmesi karşılığında 34 milyon avronun üzerinde maddi menfaat sağlamakla suçluyor.

Soruşturma kapsamında 22 sanık; yolsuzluk, kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla yargılanıyor.

Jose Socrates ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, yargı sürecinin usulsüzlükler ve hak ihlalleriyle yürütüldüğünü savunuyor.

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