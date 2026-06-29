Arda Turan yönetiminde Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi iç saha maçlarını oynayacağı stat için arayışını sürdürüyor. İngiliz basınına göre Ukrayna ekibi, Premier Lig temsilcisi Brentford'un stadını kullanmak için görüşmeler yürütüyor.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iç saha maçlarını ülkesinde oynayamayan Ukrayna temsilcisi, yeni sezon öncesinde ev sahipliği yapacağı stat arayışını sürdürüyor.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan

MAÇLAR İNGİLTERE'DE OYNANABİLİR

İngiliz basınından The Standard'ın haberine göre, Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un stadında oynama ihtimali gündemde. Haberde, iki kulübün yetkilileri arasında bu konuda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Batı Londra'da bulunan ve yaklaşık 17 bin seyirci kapasitesine sahip Brentford Stadı'nın, Shakhtar'ın Avrupa maçlarına ev sahipliği yapabilecek seçeneklerden biri olduğu ifade edildi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Shakhtar Donetsk cephesi ise İngiltere'nin tek alternatif olmadığını duyurdu. Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada, "Shakhtar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için ev sahibi stat belirlemek amacıyla şu anda Birleşik Krallık ve Almanya'daki çeşitli statlarla görüşmelerini sürdürüyor. Süreç tamamlanıp karar verilene kadar bu konuda başka bir değerlendirme yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

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