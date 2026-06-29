İkinci beş yıllık görev süresinin son yılına yaklaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2027 yılında görev süresi bittiğinde aktif siyasi hayatını sonlandıracağını duyurdu. Güney Kıbrıs ziyareti sırasında "Daha önce siyasette değildim, bundan sonra da olmayacağım" diyen Macron, cumhurbaşkanlığı sonrasına dair parti siyasetine dönmeyeceğini duyurdu. Uluslararası kulislerde Macron’un IMF veya Avrupa Komisyonu gibi hükümetler arası bir kuruluşun başına geçebileceği ya da uzun vadede 2032 seçimleri için zemin hazırlayabileceği konuşuluyor.

MERKEZ VE SAĞ KANATTA ADAYLAR SAHAYA İNDİ

Macron'un kurduğu merkez bloğun liderliğini üstlenmek ve cumhurbaşkanının mirasını devralmak için kendi kabinesinden ve eski çalışma arkadaşlarından önemli isimler harekete geçti. Eski Başbakan Gabriel Attal eğitim, maaşlar, sınırlar ve yapay zeka gibi beş temel öncelik belirleyerek cumhurbaşkanlığı için aday olacağı yönünde sinyaller verdi. Horizons partisinin lideri ve Macron döneminin ilk başbakanı olan Edouard Philippe ise rakiplerinden çok daha önce kampanyasını başlatarak merkez sahasında iddialı olduğunu gösterdi.



Cumhuriyetçiler partisinin iç oylamasında aday seçilen Bruno Retailleau’nun yanı sıra Cannes Belediye Başkanı David Lisnard ve Hauts-de-France Bölge Başkanı Xavier Bertrand da sağ kanatta Elysee Sarayı’na giden yolda adaylığını netleştiren diğer isimler arasında yer alıyor.

Gerald Darmanin ve kararını sonbaharda açıklayacağını belirten Bruno Le Maire gibi eski bakanların da yarışa dahil olması bekleniyor.