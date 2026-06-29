Avrupa siyasetinde bir dönemin sonu! Macron koltuğu kime bırakacak? 30 aday belli oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görev süresinin sonunda siyaseti bırakacağını duyurmasıyla, 2027 cumhurbaşkanlığı yarışı resmen başladı. Merkez sağdan aşırı sağa ve sol ittifaka kadar 30’dan fazla aday adayı şimdiden seçim çalışmalarına hız verdi.
MACRON SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLİYOR
İkinci beş yıllık görev süresinin son yılına yaklaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2027 yılında görev süresi bittiğinde aktif siyasi hayatını sonlandıracağını duyurdu. Güney Kıbrıs ziyareti sırasında "Daha önce siyasette değildim, bundan sonra da olmayacağım" diyen Macron, cumhurbaşkanlığı sonrasına dair parti siyasetine dönmeyeceğini duyurdu. Uluslararası kulislerde Macron’un IMF veya Avrupa Komisyonu gibi hükümetler arası bir kuruluşun başına geçebileceği ya da uzun vadede 2032 seçimleri için zemin hazırlayabileceği konuşuluyor.
Son dönemde dış politikada ABD’den bağımsız bir Avrupa vizyonu çizmeye çalışan Macron, iç siyasetteki popülarite kaybı nedeniyle mirasını koruma telaşında.
MERKEZ VE SAĞ KANATTA ADAYLAR SAHAYA İNDİ
Macron'un kurduğu merkez bloğun liderliğini üstlenmek ve cumhurbaşkanının mirasını devralmak için kendi kabinesinden ve eski çalışma arkadaşlarından önemli isimler harekete geçti. Eski Başbakan Gabriel Attal eğitim, maaşlar, sınırlar ve yapay zeka gibi beş temel öncelik belirleyerek cumhurbaşkanlığı için aday olacağı yönünde sinyaller verdi. Horizons partisinin lideri ve Macron döneminin ilk başbakanı olan Edouard Philippe ise rakiplerinden çok daha önce kampanyasını başlatarak merkez sahasında iddialı olduğunu gösterdi.
Cumhuriyetçiler partisinin iç oylamasında aday seçilen Bruno Retailleau’nun yanı sıra Cannes Belediye Başkanı David Lisnard ve Hauts-de-France Bölge Başkanı Xavier Bertrand da sağ kanatta Elysee Sarayı’na giden yolda adaylığını netleştiren diğer isimler arasında yer alıyor.
Gerald Darmanin ve kararını sonbaharda açıklayacağını belirten Bruno Le Maire gibi eski bakanların da yarışa dahil olması bekleniyor.
AŞIRI SAĞDA MAHKEME BEKLEYİŞİ
Fransa’da son dönemde yükselişte olan aşırı sağ fraksiyonlar da 2027 için pozisyon alıyor. Ulusal Birlik partisinin doğal adayı Marine Le Pen, Paris Temyiz Mahkemesi’nin hakkında verebileceği olası bir siyasi yasak kararını bekliyor. Mahkemeden engel çıkması durumunda, popülaritesi hızla artan genç parti lideri Jordan Bardella aşırı sağın tek adayı olarak doğrudan yarışa dahil olacak. Aşırı sağın bir diğer güçlü ismi Eric Zemmour ise sağda bir ön seçim yapılmazsa tek başına aday olacağını duyurdu.
SOL BLOKTA ÖN SEÇİM ARAYIŞLARI
Sol cephede ise çok başlı bir rekabet yürütülüyor. Solun güçlü ismi Jean-Luc Melenchon dördüncü kez aday olacağını teyit ederken, sosyal demokrat kanatta Raphael Glucksmann ve eski Cumhurbaşkanı François Hollande perde arkasında hazırlıklarını sürdürüyor. Sosyalist Parti ve Yeşiller’in lideri Marine Tondelier ise Boyun Eğmeyen Fransa hareketi hariç, solun ortak adayını belirlemek üzere geniş kapsamlı bir ön seçim organize etmeye çalışıyor. François Ruffin ve Clémentine Autain gibi milletvekilleri de sol ittifakın gidişatına göre adaylıklarını esnetebileceklerini ileri sürüldü. Fransa yasalarına göre bir siyasetçinin cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için en az 30 farklı bölgeden 500 seçilmiş delegenin imzasını toplaması gerekiyor. Elysee yolundaki zorlu yasal baraj, şu an için sayıları 30'u aşan aday adaylarının listesini önümüzdeki aylarda netleştirmeye zorlayacak.