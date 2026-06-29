Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) buğday üretim merkezlerinde hasat dönemi başladı.

Türkiye’nin sertifikalı tohumluk üretiminde kritik rol üstlenen kurumda ilk hasatlar Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’deki işletmelerde başlarken, önümüzdeki günlerde İç Anadolu ve Trakya’daki işletmelerde de biçerdöverler tarlalara girecek.

Rekolte tahmini 23 milyon ton! TİGEM'de biçerdöverler tarlaya indi

Hasadın en yoğun yürütüldüğü merkezlerin başında Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar geliyor. Şanlıurfa’daki işletmede yaklaşık 564 bin dekarlık alanda buğday hasadı sürerken, bu sezon yaklaşık 200 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. İşletmede ilk gözlemler verim açısından olumlu olduğu ve geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklendiği yönünde.

TİGEM’in farklı bölgelerdeki işletmeleri, yalnızca ticari üretim değil aynı zamanda sertifikalı tohumluk üretimi açısından da stratejik önem taşıyor. Kurumun ürettiği sertifikalı tohumluklar her yıl özel sektör ve çiftçiler aracılığıyla ülkenin dört bir yanındaki üreticilere ulaştırılıyor.

Rekolte tahmini 23 milyon ton! TİGEM'de biçerdöverler tarlaya indi

Ulusal Hububat Konseyi de (UHK) bu yıl hububatta olumlu bir tablo bekliyor. Türkiye’de 7,5 milyon hektarda ekilen buğdayın gelişim dönemini kapsayan son altı aylık süreçte yağışlar geçen yılın yüzde 87 üzerinde gerçekleşti. Konseyin tahminlerine göre Türkiye’nin buğday rekolte beklentisi ise 22 milyon 750 bin ton ile 23 milyon 250 bin ton arasında olacak. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda üretim, uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun yüzde 14-16, geçen yılki 17,9 milyon tonluk seviyenin ise yüzde 27-30 üzerine çıkacak.

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