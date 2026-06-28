Jülide Kural, Kadir İnanır için düzenlenen veda töreninde gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, usta sanatçının en büyük vasiyetinin "barış" olduğunu söyledi. Kural'ın, "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız derdi... Vasiyeti sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka." sözleri törene damga vurdu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için ilk veda töreni, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu sabah saatlerinde alkışlar eşliğinde sahneye getirilirken, törene sanat, siyaset ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Yaklaşık 25 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, anma töreninde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde konuşan Kural, "Kadir İnanır Anadolu'dur ve tüm halkların dostudur. O yüzden Rumdur, Kürttür, Ermenidir, Çerkestir, Boşnaktır, Türktür, Araptır. Bu dünyadayken de ayrılırken de memleketine en büyük vasiyeti barıştı. 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' derdi. Vasiyetini yerine getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka." ifadelerini kullandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne götürülecek. Kılınacak cenaze namazının ardından usta sanatçı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Defin işleminin ardından ise Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek.

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