Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır'a Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle veda ediliyor. Sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, İnanır’ın sinemaya bıraktığı derin izler bir kez daha anıldı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, için ilk veda töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenleniyor. İnanır’ın cenazesi sabah saatlerinde sahneye getirilirken, sanat dünyasından çok sayıda isim törene katıldı.

"TÜRKİYE'NİN DAYISIYDI!"

Törende konuşan Soner Arıca, dayısı Kadir İnanır’a ilişkin duygularını dile getirdi. Arıca, “Türkiye üzgün. Çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz. Sadece benim dayım değil, ülkenin dayısıydı” dedi.

“CİĞERİMİZİN KÖŞESİYDİ. YANDI GİTTİ "

Törene katılan yakın dostları ve meslektaşları, usta sanatçıyla ilgili duygu dolu konuşmalar yaptı.

HALİL ERGÜN

"Büyük bir insanımız kaybettik. 40-50 yıl kadar bu ülkeye izler bıraktı. Bizi yalnız bıraktı ama… Çok derinlikler bıraktı…"

MENDERES SAMANCILAR

“Ciğerimizin köşesiydi. Yandı gitti işte…”

NURSEL KÖSE

"Başımız sağ olsun fazla söyleyecek bir şey yok. Bu ülkenin hafızası, sinema hafızası. O gitti ama bence filmleriyle, mesajlarıyla bizim yanımızda. Çok büyük bir kayıp. Başka ibr şey söylemek istemiyorum, başımız sağ olsun."

ULUS MEZARLIĞI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Buradaki anma töreninin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını müteakip usta aktör, Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

Defin sonrası Akatlar Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası