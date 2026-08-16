Prof. Dr. Osman Bektaş, 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde uyardı. Bektaş “27 yıl sonra Marmara paradigması değişti. 2025–2026 jeofizik verileri, Ana Marmara Fayı’nın tek parça kırılarak M>7 deprem üretmesi paradigmasını desteklemiyor. Ama İstanbul’un depreme hazırlık düzeyi yine de en üst derecede M>7 olmalı” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü öncesinde bir paylaşım yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki deprem senaryolarını hatırlattı. Bektaş, “17 Ağustos 1999'dan 27 yıl sonra Marmara paradigması değişti” diye belirterek ihtimalleri sıraladı.

Marmara’da deprem ikilemi! 27 yıl sonra değişti! Osman Bektaş uyardı: Hazırlık M>7 olmalı’

"ENERJİ Mİ BİRİKTİRİYOR ?"

Bektaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Marmara paradigması değişti. 2000: %62, 2004: %42 M7+ ihtimali 2025 M6.2 ise önemli bir soru bıraktı. Ana Marmara Fayı gerçekten sadece İzmit Fayı gibi enerji mi biriktiriyor, yoksa biriktirdiği enerjiyi farklı büyüklüklerde boşaltıyor mu? 27 yılın asıl dersi bu olmalı.

"HAZIRLIK DÜZEYİ M>7 OLMALI”

Bektaş “2025–2026 jeofizik verileri, Ana Marmara Fayı’nın tek parça kırılarak M>7 deprem üretmesi paradigmasını desteklemiyor. Ama bu, İstanbul’un riski küçümsemesi anlamına gelmez. İstanbul’un depreme hazırlık düzeyi yine de en üst derecede M>7 olmalı” dedi.

“MARMARA ALTINDA ATEŞ TOPU VAR”

Bektaş, daha önce de “Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor” diyerek uyarmıştı. Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden elde edilen ortak bulguları değerlendiren Bektaş "Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden elde edilen ortak bulgular şu jeodinamik modeli öngörüyor. Orta Marmara Sırtı altında, 50 km derinliğe kadar uzanan, yaklaşık 60 km genişliğinde sıcak bir ateş topu bulunduğu, bunun üzerinde ise ince bir sismojenik (deprem üreten) kabuğun geliştiği görülmektedir. Bu sıcak ateş topu çevresindeki yaklaşık 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su gibi akışkanlar sağlayarak fayı mekanik olarak zayıflatıyor, sürünmeyi (creep) kolaylaştırıyor ve çoğunlukla M6+ büyüklüğünde depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabilir” demişti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

NE OLMUŞTU?

17 Ağustos 1999’da saat 03:02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem, Türkiye yakın tarihinin en büyük yıkıma yol açan doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Marmara’da deprem ikilemi! 27 yıl sonra değişti! Osman Bektaş uyardı: Hazırlık M>7 olmalı’

Resmi açıklamalara göre, 17 binin üzerinde kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Deprem Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Düzce olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Marmara’da deprem ikilemi! 27 yıl sonra değişti! Osman Bektaş uyardı: Hazırlık M>7 olmalı’

Depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasara uğradı. Muhtemel depremlerde hasarın önlenebilmesi için "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" çıkarıldı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasının yanı sıra 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyet Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

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