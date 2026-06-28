Türkiye'de Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski'nin, MLS takımlarından Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı ileri sürüldü.

İspanyol devi Barcelona’dan ayrılan Robert Lewandowski'nin, MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

YENİ ROTASI MLS

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresi MLS oldu. Haberde, Polonyalı yıldızın, Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtildi.

Robert Lewandowski

CHICAGO FIRE İLE ANLAŞTI

Lewandowski'nin iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği ve bu ziyaretin ardından tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi. 37 yaşındaki golcünün önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için imza atmasının beklendiği kaydedildi.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerine ülkesi Polonya'da başlayan, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası