Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Trabzonspor'un eski sağ beki Thomas Meunier'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın sahipliğinde İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin ilk transferi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

HULL CITY'NİN BEK ADAYLARI ARASINDA

Superdeporte'da yer alan habere göre; bir dönem Trabzonspor forması giyen ve kariyerine Lille'de devam eden Belçikalı oyuncu Thomas Meunier, Hull City'nin sağ bek adayları arasında yer alıyor. Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, yeni teknik direktör Davide Ancelotti'nin gelişi sonrasında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Thomas Meunier

"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞEBİLİR"

Öte yandan Meunier, mayıs ayı sonunda L'Equipe'e verdiği röportajda, "Şimdiden bazı telefonlar aldım. Her şey çok hızlı gelişebilir. Bugün bile kulüplerden biriyle sözleşme imzalayabilirim ama niyetim bu değil. Acelem yok, zamanımı kullanmak istiyorum. Her şey yolunda giderse fırsatlar gelecektir. Doğru kararı vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

LILLE'DE 5 GOLLÜK KATKI

Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 35 resmi müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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