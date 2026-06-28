Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üç oyuncunun transferinde önemli aşama kaydettiklerini söyleyen Özen, "Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık. Birinin ise kulübüyle anlaştık, kendisiyle de anlaşmayı bekliyoruz." dedi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı kulübün transfer çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"FİNALE ÇOK YAKLAŞTIĞIMIZ ÜÇ OYUNCU VAR"

Transfer görüşmelerinde sona yaklaştıklarını belirten Özen, "Finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık. Birinin ise kulübüyle anlaştık, kendisiyle de anlaşmayı bekliyoruz." dedi.

"BUNDAN SONRA TELEFON AÇILIYOR"

Yoğun transfer mesaisi nedeniyle telefonunu kullanamadığını söyleyen Önder Özen, "10 gündür telefon kapalı. Bunun da mutlaka bir nedeni var. Bunu söylemek zorundayım. Ben biraz işinizi yapmanızı kolaylaştıramadım ama bazen kıta dışındaki bir oyuncuyla, bazen o oyuncunun başka bir kıtadaki temsilcisiyle, bazen o oyuncunun daha başka bir kıtadaki kulübüyle görüşmeler yaptık. Görüntülü konuşmalar olmak zorundaydı bunlar. O şekilde yapmaya çalıştık. Onlarca görüşmeler yapıyoruz. Aynı gün içerisinde aynı insanlarla görüşüyoruz. O yüzden telefonu bir süre kullanamaz hale geldim. Haber veremedik size. Kendi adıma özür dilerim. Bundan sonra telefon açılıyor. Artık haber akışı biraz daha sağlıklı olur." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI BİRAZ İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR"

Dünya Kupası'nın transfer sürecini yavaşlattığını kaydeden Özen, "Dünya Kupası biraz işleri zorlaştırıyor. Birçok kulübün yetkilisi veya imza yetkisi olanlar ABD'deler. Oyuncuların bir kısmı orada. Başka kıtada olan kulüpler de var. Bütün dünyada kulüpler 3'e, 4'e bölünmüş durumda Dünya Kupası nedeniyle. O nedenle işler yavaş gidiyor. Kulüpler alma ve satma konusunda adım atmıyor. Biz aslında oyuncularla çok önceden anlaştık ama birinin kulübünde devir var. Devir işleri beklendi. Yeni gelen yönetim, masaya yeni oturdu. Hesaplarını kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bize dönecekler. Orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Geniş bir kadro oluşturmak istediklerini söyleyen Özen, "Birinci aşama bittikten sonra ikinci aşama, takımı güçlendirmek olacak. Daha geniş bir rotasyon için transferler yapacağız. Son aşamada da maliyet, fayda örtüşmesinin yaşanabileceğinin bölüme geçeceğiz. Son bölümde o denklemi lehimizde görürsek, 1-2 hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Ayrılacak oyuncular da var. Onlarla ilgili teklifler de geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz." şeklinde konuştu.

TRANSFERLER SLOVAKYA KAMPINA YETİŞECEK Mİ?

Transferlerin Slovakya kampına yetişip yetişmeyeceği yönündeki soruyu da cevaplayan Özen, "İki oyuncunun yurt dışı kampına yetişme ihtimali yok çünkü Dünya Kupası'ndalar. Sözleşmeleri yetişir ama gelemezler. Diğer oyuncu ise mutlaka kampta olacak. Hatta kampa gitmeden önce bile transferi tamamlanabilir. Onu da bekleyip göreceğiz." dedi.

"KULÜBÜN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARIDIR"

Siyah beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan Önder Özen, "Kulübün en büyük gücü, taraftarıdır. Kulüp, 100 yılı aşkındır eğer hayatına devam ediyorsa büyüklüğüne, gösterişine, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetine devam ediyorsa bunun en büyük gücü taraftar. Buraya geldiğimizde, sayın başkana da söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü figürler bir araya geldi ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Ama öyle bir sezona giriyoruz ki... Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Herkesin aynı noktada olması, aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan başarılı olamayız." dedi.

"KENDİ İÇİMİZDE REKABET ETMEYECEĞİZ"

Rekabetin kulüp içinde değil, rakiplerle yaşanması gerektiğini de belirten Özen, "Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var; aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız ve birlikte yürüyeceğiz. Sonrasında da yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak göreceğiz. Ama bu olmazsa olmaz!" diye konuştu.

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