Beşiktaş'ta 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı Wilfred Ndidi, Arap kulüplerinin radarına girdi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için teklifler gelmeye başladı.

Arap kulüplerinden yapılan ilk teklifler yönetim tarafından yeterli bulunmazken, Ndidi'ye istediği şartları karşılayacak bir teklif de henüz ulaşmadı.

Beşiktaş'ın yıldızı Arapların radarında!

8 MİLYON EURO SINIRI

Siyah-beyazlı kulüp, 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncu için bu rakamın altında tekliflere sıcak bakmıyor. 29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın da takımda kalmak için diretmediği belirtildi.

Ndidi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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