Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın yıldızı Arapların radarında!
Beşiktaş'ta 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı Wilfred Ndidi, Arap kulüplerinin radarına girdi.
Özetle DinleBeşiktaş'ın yıldızı Arapların radarında!
Kaydet
Spor az önce
Beşiktaş'ın Leicester City'den aldığı Wilfred Ndidi için Arap kulüplerinden teklifler gelmeye başladı ancak yönetim bu teklifleri yeterli bulmuyor.
- Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
- Kulüp, oyuncu için bu rakamın altında tekliflere sıcak bakmıyor.
- Ndidi'nin de takımda kalmak için diremediği belirtildi.
- 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha, geçtiğimiz sezon 31 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
0:00 0:00
1x
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için teklifler gelmeye başladı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Alexander Nübel'den açıklama geldi: Beşiktaş çok kararlı
Arap kulüplerinden yapılan ilk teklifler yönetim tarafından yeterli bulunmazken, Ndidi'ye istediği şartları karşılayacak bir teklif de henüz ulaşmadı.
8 MİLYON EURO SINIRI
Siyah-beyazlı kulüp, 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncu için bu rakamın altında tekliflere sıcak bakmıyor. 29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın da takımda kalmak için diretmediği belirtildi.
Ndidi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR