Alexander Nübel'den açıklama geldi: Beşiktaş çok kararlı
Beşiktaş'ın Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Alexander Nübel için yaptığı ilk bonservis teklifi Alman ekibinden geri döndü. Siyah-beyazlılar transferden vazgeçmezken, Nübel'in kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
- Beşiktaş, Nübel'e bonuslarla birlikte sezonluk net 5 milyon euroya ulaşabilecek bir maaş önerdi.
- Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'e bonservis için garantili 5 milyon euro ve performans bonuslarından oluşan 5 milyon euro ile toplam 10 milyon euro teklif etti.
- Bayern Münih, Nübel'in transferinden bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor ve Beşiktaş'ın teklifini henüz kabul etmedi.
- Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Nübel'in 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmayacağını ve kulübün bu tarihe kadar oyuncuya yeni bir takım bulmayı amaçladığını bildirdi.
- Nübel'in menajeri Stefan Backs, Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki kararlılığını doğruladı.
Yeni sezon öncesi kaleci transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman file bekçisi Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların hem oyuncu cephesiyle hem de kulübü Bayern Münih ile temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, ilk teklifin Alman ekibinin beklentisinin altında kaldığı öne sürüldü.
Alman basınından Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, Alexander Nübel ve oyuncunun menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, 29 yaşındaki kalecinin geleceğine ilişkin kararını pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haberde, Beşiktaş'ın Nübel'e bonuslarla birlikte sezonluk net 5 milyon euroya ulaşabilecek bir maaş önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Bayern Münih'e sunduğu bonservis teklifinin ise 5 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu performans bonuslarından oluşmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.
BAYERN MUNIH'İN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Öte yandan Alman devinin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği öne sürüldü. Habere göre Bayern Münih, Alexander Nübel'in transferinden bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
KAMP ÖNCESİ YENİ TAKIM MESAJI
Sky DE'nin haberinde yer alan bilgilere göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, yaklaşık iki ila üç hafta önce oyuncunun menajerlik şirketine önemli bir mesaj iletti. Eberl'in, Nübel'in 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmasının planlanmadığını bildirdiği ve kulübün bu tarihe kadar tecrübeli kaleciye yeni bir takım bulmayı amaçladığı kaydedildi.
MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs da Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.
Backs, yaptığı açıklamada, "Onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak konusunda son derece kararlı olduğu." ifadelerini kullandı.