Beşiktaş'ın tatil için Türkiye'de olan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile görüşmelerini ciddi şekilde sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın transferde bir numaralı hedefi olan dünyaca ünlü santrfor Dusan Vlahovic, tatil için Türkiye’ye gelerek Bodrum’a ayak bastı.

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TATİL İÇİN TÜRKİYE'DE

Bu tatilin arkasındaki ismin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların patronu, Sırp golcünün bütün masraflarını karşılayarak tatilini yapmasını istedi. Dünyaca ünlü golcü tatilini yaptıktan sonra siyah beyazlı kurmaylarla masaya oturacak.

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GÖRÜŞMELERDE CİDDİ İLERLEME

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport ise Vlahovic ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin ciddi şekilde ilerlediğini öne sürdü. Gazzetta'nın haberinde, "İstanbul'da Beşiktaş'ın Vlahovic ile Vincenzo Italiano'nun takımı arasında, komisyonlar, imza bonusları ve sözleşme dahil olmak üzere toplamda yaklaşık otuz milyon avro değerinde bir anlaşmaya vardığı bildiriyor." ifadelerine yer verildi.

JUVENTUS PERFORMANSI

Sırp forvet Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla 168 maçta 68 kez fileleri havalandırdı. Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Vlahovic’i başka kulüpler de istiyor.

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