Beşiktaş'ta Vlahovic operasyonu: Önce tatil, sonra imza
Beşiktaş'ın tatil için Türkiye'de olan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile görüşmelerini ciddi şekilde sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
- Dusan Vlahovic tatil için Türkiye'nin Bodrum'una geldi.
- Tatilin arkasındaki ismin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olduğu ve masrafları karşıladığı öğrenildi.
- Vlahovic tatil sonrası Beşiktaşlı kurmaylarla görüşecek.
- İtalyan basını La Gazzetta Dello Sport, Vlahovic ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin ciddi ilerlediğini belirtti.
- Gazzetta'nın haberine göre, komisyonlar, imza bonusları ve sözleşme dahil toplamda yaklaşık otuz milyon avro değerinde bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.
- Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla 168 maçta 68 gol kaydetti.
Beşiktaş’ın transferde bir numaralı hedefi olan dünyaca ünlü santrfor Dusan Vlahovic, tatil için Türkiye’ye gelerek Bodrum’a ayak bastı.
Inter'den Hakan Çalhanoğlu için ilginç karar
TATİL İÇİN TÜRKİYE'DE
Bu tatilin arkasındaki ismin Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların patronu, Sırp golcünün bütün masraflarını karşılayarak tatilini yapmasını istedi. Dünyaca ünlü golcü tatilini yaptıktan sonra siyah beyazlı kurmaylarla masaya oturacak.
GÖRÜŞMELERDE CİDDİ İLERLEME
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport ise Vlahovic ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin ciddi şekilde ilerlediğini öne sürdü. Gazzetta'nın haberinde, "İstanbul'da Beşiktaş'ın Vlahovic ile Vincenzo Italiano'nun takımı arasında, komisyonlar, imza bonusları ve sözleşme dahil olmak üzere toplamda yaklaşık otuz milyon avro değerinde bir anlaşmaya vardığı bildiriyor." ifadelerine yer verildi.
JUVENTUS PERFORMANSI
Sırp forvet Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla 168 maçta 68 kez fileleri havalandırdı. Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Vlahovic’i başka kulüpler de istiyor.