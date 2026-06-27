İsmi transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter'in çarpıcı bir karara imza attığı ileri sürüldü.

İsmi transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter'in çarpıcı bir karara imza attığı ileri sürüldü.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında kulübü Inter'in dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.

GELECEK SEZON TAKIMDA KALACAK

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi Inter, reddedilmeyecek teklifler gelmediği sürece sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli orta sahayı takımın oyun kurucusu olarak merkezde tutmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAYACAK

Ayrıca Inter yönetiminin oyuncularını bedelsiz kaybetmeyi tercih etmediği hatırlatılırken, buna rağmen Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi. Öte yandan oyuncuya ciddi bir teklifin bulunmadığı ve Hakan Safi'nin seçimleri kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ihtimalinin zayıfladığı kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Inter formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası