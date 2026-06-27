Inter'den Hakan Çalhanoğlu için ilginç karar
İsmi transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter'in çarpıcı bir karara imza attığı ileri sürüldü.
- Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu önümüzdeki sezon takımın oyun kurucusu olarak merkezde tutmak istiyor.
- Inter, tecrübeli orta sahayı bedelsiz kaybetmeyi tercih etmiyor.
- Hakan Çalhanoğlu ile yeni bir sözleşme imzalanmayacağı belirtiliyor.
- Oyuncuya ciddi bir teklifin bulunmadığı ve Hakan Safi'nin seçimleri kaybetmesiyle Fenerbahçe ihtimalinin zayıfladığı ifade ediliyor.
- 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maçta 12 gol ve 7 asist kaydetti.
İsmi transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter'in çarpıcı bir karara imza attığı ileri sürüldü.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında kulübü Inter'in dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.
GELECEK SEZON TAKIMDA KALACAK
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi Inter, reddedilmeyecek teklifler gelmediği sürece sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli orta sahayı takımın oyun kurucusu olarak merkezde tutmak istiyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAYACAK
Ayrıca Inter yönetiminin oyuncularını bedelsiz kaybetmeyi tercih etmediği hatırlatılırken, buna rağmen Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi. Öte yandan oyuncuya ciddi bir teklifin bulunmadığı ve Hakan Safi'nin seçimleri kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ihtimalinin zayıfladığı kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Inter formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.