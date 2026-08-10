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Avusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker’i resmi törenle karşıladı. İki liderin bölgesel konular ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri gibi meseleler hakkında görüştü. Erdoğan ve Stocker, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Konuk Avusturya Şansölyesi Christian Stocker’in içerisinde olduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Christian Stocker’e protokol kapısına dek eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Stocker’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker’in tören alanında bulunan yerlerini almalarının sonrasında, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yerlerini aldı.

Avusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Başlık ResmiAvusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.

Ticaret hacmi hedefimiz bu yıl 5 milyar dolar.

Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.

Orta Koridoru güçlendirecek stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

Avusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Başlık ResmiAvusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

KRİTİK MESELELER ELE ALINDI

İkilinin görüşmesinde Türkiye ile Avusturya arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin bütün yönleriyle gözden geçirilmesi, iki devlet arasındaki ticaret hacminin artırılması ve mevcut iş birliğinin genişletilmesi için atılabilecek somut adımlar gündeme geldi.

Öte yandan Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi gibi Türkiye-AB arasındaki kritik konuların haricinde Avusturya'nın bu husustaki tutumu da görüşüldü.

Avusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Başlık ResmiAvusturya Şansölyesi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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