Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP kazandı

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı.

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının sonrasında belediye başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün bir araya geldi.

Yapılan seçimde ilk iki turda geride olan CHP'nin adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'na üye meclis üyelerinin desteği ile Etimesgut Belediye Başkanvekili oldu.

İlk tur oylama sonunda YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy alırken 6 üye boş oy verdi, 6 üye çekimser kaldı.

İkinci tur oylamadan da aynı sonuçlar çıktı.

4. TURDA SEÇİM SONUÇLANDI

İlk iki turda iki adaya da oy atmayan Cumhur İttifakı üyeleri üçüncü tura geçildiğinde CHP'nin adayına verdi. Üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber 22, Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 22 oy topladı.

Son turda ise 41 oy verildi. CHP'nin adayı Seda Dilber 21 oy toplarken YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oy alabildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Etimesgut Belediyesi Başkanvekili Seda Dilber

Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi yer alıyordu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları'nın da içlerinde olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da arasında yer aldığı 40 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrolle serbest kalmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun geçici önlem olarak görevden alındığını 3 Ağustos'ta duyurmuştu.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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