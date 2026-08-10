Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP kazandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP kazandı
Fotoğraf Başlığı Etimesgut Belediyesinde başkanvekilliği seçimini CHP kazandı

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının sonrasında belediye başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün bir araya geldi.

Yapılan seçimde ilk iki turda geride olan CHP'nin adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'na üye meclis üyelerinin desteği ile Etimesgut Belediye Başkanvekili oldu.

İlk tur oylama sonunda YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy alırken 6 üye boş oy verdi, 6 üye çekimser kaldı.

İkinci tur oylamadan da aynı sonuçlar çıktı.

4. TURDA SEÇİM SONUÇLANDI

İlk iki turda iki adaya da oy atmayan Cumhur İttifakı üyeleri üçüncü tura geçildiğinde CHP'nin adayına verdi. Üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber 22, Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 22 oy topladı.

Son turda ise 41 oy verildi. CHP'nin adayı Seda Dilber 21 oy toplarken YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oy alabildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Etimesgut Belediyesi Başkanvekili Seda Dilber
Başlık ResmiEtimesgut Belediyesi Başkanvekili Seda Dilber

Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi yer alıyordu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları'nın da içlerinde olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da arasında yer aldığı 40 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrolle serbest kalmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun geçici önlem olarak görevden alındığını 3 Ağustos'ta duyurmuştu.

BAKMADAN GEÇME
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
GÜNDEM

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dünya'nın en zengin 4'üncü insanı Liverpool'u alıyor
En zengin 4'üncü insanı Liverpool'u alıyor
Kaydet
Gümüşhane'de belgesellik görüntüler! Büyükbaş hayvanların Kelkit Çayı'ndaki zorlu mücadelesi
Gümüşhane'de belgesellik görüntüler! Büyükbaş hayvanların Kelkit Çayı'ndaki zorlu mücadelesi
Kaydet
YKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?
YKS tercihleri saat kaçta bitiyor, uzatıldı mı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.