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Spor

Dünya'nın en zengin 4'üncü insanı Liverpool'u satın alıyor

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Dünya'nın en zengin 4'üncü insanı Liverpool'u satın alıyor
Fotoğraf Başlığı Dünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Liverpool'a ortak olmaya hazırlanıyor. FSG'nin, Amit Bhatia liderliğindeki konsorsiyumla kulübün yaklaşık üçte birlik hissesi için anlaşmaya yaklaştığı ve dev yatırımın bu hafta açıklanabileceği belirtildi.

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İngiliz devi Liverpool'da dikkat çeken bir ortaklık gelişmesi yaşanıyor. Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un, Liverpool'a ortak olmak için görüşmeler yürüttüğü ve tarafların anlaşmaya oldukça yaklaştığı öne sürüldü.

Dünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor
Başlık ResmiDünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor

BEZOS'UN LIVERPOOL HAMLESİ

Sky News'in haberine göre, Amit Bhatia'nın liderliğini yaptığı yatırım grubunda Jeff Bezos'un yanı sıra Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin de yer alıyor. Söz konusu yatırımın Liverpool'un yaklaşık üçte birlik hissesini kapsayacağı kaydedildi. Böylece Bezos ve Saverin'in, Bhatia'nın öncülüğündeki konsorsiyum aracılığıyla İngiliz kulübünde önemli bir paya sahip olması bekleniyor. FSG de Liverpool'a yatırım yapmak isteyen bir grubun kendileriyle temasa geçtiğini doğruladı.

Kulüp sahibi şirketten yapılan açıklamada, "Amit Bhatia tarafından yönetilen, idare edilen ve temsil edilen bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Futbol Kulübü'ne stratejik bir azınlık yatırımı yapma konusunda ilgi gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor
Başlık ResmiDünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor

ANLAŞMA BU HAFTA AÇIKLANABİLİR

Liverpool'un kontrol hissesini 2010 yılında satın alan FSG'nin, söz konusu yatırım anlaşmasını bu hafta içerisinde duyurmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak görüşmelerin takviminde küçük bir değişiklik yaşanabileceği ve resmi açıklamanın gelecek haftaya sarkabileceği de ifade edildi.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Liverpool'un ortaklık yapısında önemli bir değişiklik yaşanacak. FSG kulübün kontrolünü elinde tutmaya devam ederken, Bhatia liderliğindeki konsorsiyum önemli bir azınlık hissesine sahip olacak.

Dünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor
Başlık ResmiDünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor

LIVERPOOL'UN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Jeff Bezos'un servetinin Forbes tarafından 280 milyar doların üzerinde hesaplandığı belirtiliyor. Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'in servetinin ise 32 milyar doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Liverpool'un yaklaşık 6 milyar dolar değer üzerinden değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu rakam, Liverpool'u futbol dünyasının en değerli kulüplerinden biri konumuna taşıyacak. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Jeff Bezos ve Eduardo Saverin'in de Liverpool'un yatırımcıları arasına katılması bekleniyor.

Dünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor
Başlık ResmiDünyanın en zengin 4üncü insanı Liverpoolu alıyor

BHATIA KİMDİR?

Konsorsiyumun başında bulunan Amit Bhatia, milyarder iş insanı Lakshmi Mittal'in damadı olarak da tanınıyor. Bhatia, geçtiğimiz döneme kadar İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın hissedarları arasında yer alıyordu.

Bhatia'nın liderliğindeki grubun Liverpool'a yapacağı yatırımın, kulübün gelecekteki finansal yapısında ve ticari büyüme planlarında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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