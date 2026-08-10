Sony Group ile TSMC, Japonya’da yeni nesil görüntü sensörleri üretecek 6,4 milyar dolarlık bir fabrika için ortaklık kuruyor. Fabrikanın 2029 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Japon teknoloji devi Sony Group ile dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) çok büyük bir ortaklığa imza atıyor. Yaklaşık 1 trilyon yen değerinde fabrika kurmayı planlayan küresel teknoloji liderleri, yaklaşık 6,4 milyar dolar yatırım yapmak üzere görüşmelerini sürdürürken, fabrikanın üreteceği çipler dünyanın önde gelen teknolojik çipler olarak öne çıkıyor.

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Fabrikanın 2029 yılında üretime başlaması planlanırken, Sony'nin çip birimi Sony Semiconductor Solutions ile TSMC'nin robotlar ve otomobillerde kullanılacak yeni nesil görüntü sensörleri üzerinde birlikte çalışacağı belirtiliyor.

PROJEYE JAPON HÜKÜMETİNDEN DESTEK

Projeye Japon hükümeti de destek veriyor. Bu nedenle tesisin daha da genişletilmesi değerlendiriliyor. Tesisin Japonya'nın güneyindeki Kumamoto bölgesinde kurulması planlanıyor. Plan kapsamında iki büyük küresel teknoloji devinin paylarının ise yaklaşık yüzde 60'ının Sony'ye, yüzde 40'ının ise TSMC'ye ait olması öngörülüyor.

TSMC ve Sony güçlerini birleştirdi! 6,4 milyar dolarlık fabrika yatırımı

Sony ve TSMC, mayıs ayında Japonya'da yeni nesil görüntü sensörlerinin geliştirilmesi ve üretimi için ortak girişim kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Fabrika kapsamında proses teknolojilerinin bir araya getirilmesi hedeflenirken, ayrıca Sony'nin görüntü sensörü tasarımındaki uzmanlığıyla teknolojinin harmanlanması hedefleniyor.

Sony, akıllı telefonlar ve otomobillerde yaygın olarak kullanılan görüntü sensörlerinin dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunurken, TSMC dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.

TSMC ve Sony güçlerini birleştirdi! 6,4 milyar dolarlık fabrika yatırımı

Gelişen teknolojiyle birlikte büyük ortaklıklar kurmaya devam eden şirketler, büyümeyi ve gelişmeyi de sürdürüyor. Bu noktada iki büyük şirketin yaptığı ortak çip fabrikasıyla küresel teknoloji adımları atılırken, sektörün diğer rakiplerinin ise ne yapacağı merak konusu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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