32 yıl önce söyledi, bugün yeniden gündemde! Erdoğan’ın tarihi konuşması ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılında yaptığı konuşmanın görüntüleri, 32 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Gemlik TV’nin arşivinden çıkan kayıtlarda Erdoğan’ın rüşvet, israf ve kamu hakkına ilişkin mesajlarının yanı sıra, “Türkiye her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç” sözleri dikkat çekti. Erdoğan’ın 32 yıl önceki mesajları, bugünkü gündemle örtüşmesiyle öne çıktı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1993-1995 yılları arasında yayın yapan yerel televizyon kanalı Gemlik TV’nin arşivinden Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ışık tutan görüntüler çıktı. Yıllar sonra dijital ortama aktarılan kayıtlar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılında Gemlik halkına seslendiği konuşması da yer aldı.

Eylül 1994 tarihli görüntülerde Erdoğan’ın rüşvet, israf, kamu kaynaklarının korunması, barış ve kardeşlik üzerine verdiği mesajlar dikkat çekti. Yaklaşık 32 yıl önce kaydedilen konuşmadaki bazı ifadelerin bugünün siyasi ve toplumsal gündemiyle örtüşmesi görüntüleri yeniden gündeme taşıdı.

32 YILLIK KAYITLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tarihi görüntüler, merhum Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Mustafa Demirok’un yıllar boyunca oluşturduğu Gemlik TV arşivinde bulundu.

Demirok’un vefatından önce görüntülerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını vasiyet etmesi üzerine ailesi harekete geçti. Yıllarca depoda muhafaza edilen yüzlerce video kaseti tek tek incelendi.

Fiziksel olarak zarar gören bazı kayıtlar kurtarılamazken, korunabilen görüntüler restorasyon ve dijitalleştirme çalışmalarının ardından yeniden izlenebilir hale getirildi.

Kayıtlar, “Gemlik TV Nostalji Kuşağı” adıyla oluşturulan dijital platform üzerinden yayınlanmaya başladı. Arşivde dönemin bakanları, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı programların da bulunduğu belirtildi.

32 yıl önce söyledi, bugün yeniden gündemde! Erdoğan’ın tarihi konuşması ortaya çıktı

ERDOĞAN’IN 1994’TEKİ KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Arşivden çıkan en dikkat çekici görüntülerden biri ise Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül 1994’te yaptığı konuşma oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken Gemlik halkına canlı yayında seslenen Erdoğan, belediyecilik anlayışından kamu kaynaklarının kullanımına kadar birçok konuda mesaj verdi.

Erdoğan, göreve geldiklerinde karşılaştıkları tabloyu anlatırken su yatırımları, mali disiplin, gelirlerin artırılması ve tasarruf politikalarına ilişkin yürüttükleri çalışmalardan söz etti.

32 yıl önce söyledi, bugün yeniden gündemde! Erdoğan’ın tarihi konuşması ortaya çıktı

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YEMEYECEK VE YEDİRTMEYECEĞİZ”

Konuşmasında dürüst belediyecilik ve kamu hakkına özellikle vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kimse Refahlı yönetimler için ‘bunlar rüşvetçidir, suiistimalcidir, soyguncudur’ diyemiyor.”

Erdoğan’ın konuşmasındaki “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyecek ve yedirtmeyeceğiz” sözleri de dikkat çeken bölümler arasında yer aldı.

32 yıl önce dile getirilen mesajlar, Türkiye’de bazı belediyeler hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmaların gündemde olduğu bir dönemde yeniden dikkat çekti.

“TÜRKİYE BARIŞA, SEVGİYE, KARDEŞLİĞE MUHTAÇ”

Tarihi konuşmada öne çıkan bir diğer bölüm ise Erdoğan’ın toplumsal birlik ve kardeşlik mesajı oldu.

Erdoğan, “Ülkemiz her günden daha fazla, her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç” ifadelerini kullandı.

Aradan geçen yaklaşık 32 yılın ardından ortaya çıkan bu sözler, Türkiye’de birlik ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı bugünkü siyasi gündemle örtüşmesi bakımından dikkat çekti.

İSTANBUL’DAN CUMHURBAŞKANLIĞINA UZANAN SİYASİ YOLCULUK

Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra 2003 yılında Başbakanlık görevini üstlenen Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde halkın doğrudan oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yıl dönümü olan 10 Ağustos’ta ortaya çıkan tarihi görüntüler, Erdoğan’ın siyasi hayatının ilk dönemlerinde verdiği mesajları da yeniden gündeme taşıdı.

32 yıl önce söyledi, bugün yeniden gündemde! Erdoğan’ın tarihi konuşması ortaya çıktı

BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Arşiv çalışmalarını Demirok Ailesi adına yürüten Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi gazeteci Ömer Faruk Demirok, görüntülerin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Babası Mustafa Demirok’un Gemlik’in hafızası niteliğinde çok sayıda kayıt bıraktığını belirten Demirok, “Onun vefat etmeden önce hasta yatağında bizlerden en büyük arzusu, bu görüntülerin kaybolmaması ve gelecek kuşaklara ulaşmasıydı. Biz de aile olarak bu emanete sahip çıktık. Babamızın vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Yayınlanan görüntülere yüzlerce geri dönüş ve teşekkür mesajı aldıklarını aktaran Demirok, dijital ortama aktarılan kayıtların en önemlilerinden birinin Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşma olduğunu belirtti.

Demirok, programa ait özel bir fotoğrafı imkan oluşması halinde ailesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etmek istediklerini de ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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