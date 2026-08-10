Galatasaray'ın ilgilendiği yıldıza Roma kancası: 50 milyon euroluk bonservis

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rodrigo Mora için Roma devreye girdi. İtalyan ekibinin, Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı için Portekiz temsilcisiyle anlaşmaya çok yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Rodrigo Mora için Roma harekete geçti. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma noktasına geldi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Roma'nın, transfer yarışında önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

Rodrigo Mora

50 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Roma'nın Rodrigo Mora transferi için Porto'ya toplam 50 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. Bu rakamın 25 milyon euroluk bölümü peşin olarak Porto'nun hesabına yatırılacak. Kalan 25 milyon euroluk ödemenin ise 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Görüşmelerde son detayların ele alındığı ve tarafların anlaşmayı tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Rodrigo Mora

PORTO ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbol eğitimini Porto altyapısında alan Rodrigo Mora, genç yaşına rağmen kulübün önemli gelecek yatırımlarından biri olarak gösteriliyor.

Alt yaş kategorileri de dahil olmak üzere Porto formasıyla 122 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 28 gol ve 8 asist üretti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası