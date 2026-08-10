Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e ait yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki Launchpad adlı süper yat, Alaska açıklarında yakıtı biten küçük bir tekneye yardım etmediği iddiasıyla tepkilerin odağına yerleşti. Mahsur kalan teknenin yardımına ise başka bir yolcu gemisi yetişti.

Alaska'da Juneau ile Petersburg kentleri arasında ilerleyen küçük bir teknenin pazartesi akşamı yakıtı bitti. Denizin ortasında mahsur kalan teknenin mürettebatı ABD sahil güvenlik ekiplerinden yardım isterken, ekipler bölgedeki gemilere genel bir yardım çağrısı gönderdi.

Çağrıya UnCruise Adventures şirketine ait Wilderness Legacy adlı yolcu gemisi cevap verdi. Gemi, yakıtı biten tekneyi çekerek Farragut Körfezi'ndeki güvenli bir bölgeye götürdü.

META CEO’SUNUN YATI ÇOK DAHA YAKININDAYMIŞ

Ancak olay sırasında Zuckerberg'in yaklaşık 120 metre uzunluğundaki Launchpad adlı yatının yardım isteyen tekneye daha yakın olduğu ortaya çıktı. Yatın çağrıya cevap vermemesi tepki çekerken, durum sosyal medyada da hızla yayılarak gündem oldu.

Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi

YOLCULARDAN TEPKİ YAĞDI

Yolcu gemisinde mahsur kalan yolculardan biri, kaptanın Launchpad'in daha yakın olduğunu söylemesinin ardından bazı yolcuların durumu yuhalayarak protesto ettiğini anlattı. Kamuoyunda artan tepkilerin üzerine Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in sözcüsü Brian Baker’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi

MÜRETTEBAT RADYO KANALINI DİNLEMEMİŞ

Baker, Launchpad mürettebatının yardım çağrısının yapıldığı radyo kanalını o sırada dinlemediğini söyledi. Mürettebatın durumu fark edip kontrol ettiğinde ise kurtarma çalışmasının zaten başladığını belirtti. Baker ayrıca olay sırasında Zuckerberg ve ailesinin yatta olmadığını açıkladı.

Olay, can kaybı veya herhangi bir yaralanma olmadan atlatılırken, Zuckerberg'in lüks yatının yardım çağrısına cevap vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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