Kolombiya 7,4'le sallandı: Tsunami uyarısı verildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) göre Kolombiya, 7,4 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin şiddetli hissedildiği Bogotá ve Cali başta olmak üzere birçok kentte binalar tahliye edilirken, yetkililer depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Depremin şiddetli hissedildiği başkent Bogotá ve Cali başta olmak üzere birçok kentte önlem amacıyla evler ve kamu binaları tahliye edildi.

Kolombiya 7,4le sallandı: Tsunami uyarısı verildi

Kolombiya Jeoloji Servisi’nin ön raporuna göre, 82 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Chocó eyaletindeki San José del Palmar olarak belirlendi. Ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşlar da sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. Şu ana kadar can kaybı veya hasar olduğuna dair herhangi bir bildirim gelmedi.

Deprem felaketinin ardından tsunami uyarısı verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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