TFF Fantezi Lig'i kurdu: Şampiyonları sürpriz ödüller bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverleri Süper Lig heyecanına daha fazla dahil edecek TFF Fantezi Lig projesini tanıttı. Kullanıcıların 100 milyon TL'lik sanal bütçeyle kendi kadrolarını kuracağı oyun, başarılı katılımcılara A Milli Takım maçlarını tribünden izleme fırsatının yanı sıra çeşitli ödüller sunacak.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki lansmanına TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Organizasyonda açıklamalarda bulanan TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Fantezi Lig'in futbolun dijital dönüşümünde yeni bir dönem başlatacağının altını çizdi.

"SÜPER LİG KULÜPLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Projenin kulüplere yeni fırsatlar sunacağını dile getiren Ayaz, "Dünyada milyonlarca futbolseverin takip ettiği fantezi futbol ligini hayata geçiriyoruz. Özellikle genç nesiller futbolu telefonlarında, bilgisayarlarında ve dijital platformlarda deneyimliyor. Biz de bu oyunun, futbolun tam merkezinde olmasını istediğimiz için federasyon olarak harekete geçtik. Uygulama sayesinde taraftarlar yalnızca maçları takip etmeyecek, takımlarını kuracak, lig heyecanını sezon boyu yaşayacak. Dijital dünyada büyüyen ekonomi, kulüplerimize de ekonomik katkı sağlayacak. Dijital etkileşim, dünya futbolunu geliştiriyor. Dijital temas, kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 44'üne ulaştı. Yurt dışında yaşayan futbol tutkunlarını da TFF Fantezi Lig'in bir parçası haline getireceğiz. Uygulamamıza bugünden itibaren hem mobil uygulamalar hem de internet üzerinden erişim sağlanabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere güvenen Süper Lig kulüplerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TFF Fantezi Ligi kurdu: Şampiyonları sürpriz ödüller bekliyor

A MİLLİ TAKIMI İZLEME ŞANSI

Abdullah Ayaz'ın ardından TFF Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör, oyunla ilgili detaylı bilgileri katılımcılara aktardı.

TFF Fantezi Lig'de kullanıcılar kendilerine verilen 100 milyon TL'lik sanal bütçeyle her hafta kadro kuracak. Kurdukları kadrolardaki oyuncuların o hafta Süper Lig'deki performansları, takımın toplayacağı puanı etkileyecek. Kullanıcılar, haftalık ve genel ödüller kazanma şansı yakalayacak. Oyunda başarılı olanlar, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya, Fransa ve Belçika ile oynayacağı mücadeleleri tribünden izleme şansı yakalayacak. Ayrıca sezon genelini ilk 3'te tamamlayanlar için de sürpriz hediyeler olacak.

Toplantı, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yer aldığı reklam filminin oynatılmasıyla tamamlandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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