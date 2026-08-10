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Spor

Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması! Fenerbahçe detayı

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Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması! Fenerbahçe detayı

Beşiktaş'ın, adı Fenerbahçe ile de anılan 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için kulübü CSKA Moskova ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Siyah beyazlıların CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HEYETİ MOSKOVA'DA

Rusya basınından Sports Daily'ye konuşan CSKA Genel Direktörü Roman Babayev, Beşiktaşlı yöneticilerin genç orta saha oyuncusu için Moskova'ya geldiğini ve tarafların bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

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"BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yaptıklarını kaydeden Babayev, "Beşiktaş'tan meslektaşlarımız Moskova'ya geldi ve bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeden önce de Matvey'i bu transfer döneminde satmaya hazır olmadığımızı açıkça söylemiştik. Elbette reddetmekte zorlanacağımız teklifler olabilirdi. Burada paradan değil, oyuncunun kariyerinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Matvey Kislyak
Başlık ResmiMatvey Kislyak

FENERBAHÇE'NİN DE İSMİ GEÇTİ

Haberde, Kislyak'a geçtiğimiz sezon Brezilya'dan Flamengo ve Palmeiras, Türkiye'den Fenerbahçe, İtalya'dan ise Atalanta ve Napoli'nin ilgi gösterdiği ancak söz konusu kulüplerle resmi bir görüşme gerçekleştirilmediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

CSKA Moskova formasıyla geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen Matvey Kislyak, bu müsabakalarda 8 gol atıp 8 de asist yaptı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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