Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Çorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir araç alev aldı. Yanan otomobilde sıkışan 71 yaşındaki canından oldu. Diğer araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kaza, Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Erdoğdu (71) idaresindeki otomobil ile U.K. idaresindeki otomobil bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı.

Çorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü
Başlık ResmiÇorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü

ACI ÖLÜM!

Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Erdoğdu hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü U.K. ve 4 yaşındaki çocuğu ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü
Başlık ResmiÇorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü


Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yolcu otobüsü böyle devrildi! 1 ölü, 24 yaralının olduğu feci kaza kamerada
GÜNDEM VİDEOLARI

Yolcu otobüsü böyle devrildi! 1 ölü, 24 yaralının olduğu feci kaza kamerada
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Müzakere masasına yeni kart! Trump, İran'dan '50 yılın tazminatını' istedi
Müzakere masasına yeni kart! 50 yıllık bedeli istedi
Kaydet
Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması! Fenerbahçe detayı
Beşiktaş'tan Matvey Kislyak için Moskova çıkarması
Kaydet
Zincir markette korkunç olay! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Zincir markette patlama! Yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.