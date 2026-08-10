Çorlu'da feci kaza! Alev alan arabanın içinde sıkışan sürücü yanarak öldü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir araç alev aldı. Yanan otomobilde sıkışan 71 yaşındaki canından oldu. Diğer araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.
Kaza, Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Erdoğdu (71) idaresindeki otomobil ile U.K. idaresindeki otomobil bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı.
ACI ÖLÜM!
Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Erdoğdu hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü U.K. ve 4 yaşındaki çocuğu ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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