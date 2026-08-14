CHP Genel Merkezi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin arasında kriz olduğu ve Tekin’in görevden alınacağı iddialarını yalanladı. Genel Merkez, Tekin’in görevinin mahkeme kararına göre şekilleneceğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin arasında kriz olduğu ve Tekin’in görevden alınacağı iddialarına CHP Genel Merkezinden cevap geldi.

Parti kurmayları, iki isim arasında sorun olmadığını, aksine iş birliği bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu ile Tekin’in geçtiğimiz salı günü yaklaşık 1 saat süren yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Genel Merkez kaynakları “Gürsel Tekin partiyi birleştirmeye geldi. Genel Başkan ile arasında kriz olması mümkün değil, aksine iş birliği var. Tanışıklıkları eskilere dayanıyor” dedi.

Görevden alma yok, mahkeme sonrası karar verilecek

Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı görevinin ise mahkeme kararına göre şekilleneceği belirtildi. Genel Merkez, şu aşamada Tekin’i görevden alma veya pasifize etme yönünde bir tasarruf bulunmadığını, “Mahkeme kararını bekleyeceğiz” ifadesiyle açıkladı.

Görevden alma yok, mahkeme sonrası karar verilecek

Görüşmede yeni katılımlar, Çerçeve Yasa ve bağımlılıkla mücadele başlıklarının da ele alındığı öğrenildi. Tekin’e “Türkiye Koordinatörlüğü” teklif edildiği iddiası ise yalanlandı. Genel Merkez, böyle bir teklifin yapılmadığını bildirdi.

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